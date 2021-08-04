Вопрос о сносе здания, в котором расположены рестораны Park Café и «Перчини» в Новосибирске, снова будет решать суд

Собственник здания в Первомайском сквере в Новосибирске, в котором работают рестораны Park Café и «Перчини», подаст апелляцию на решение Седьмого арбитражного суда г. Томска. 29 июля 2021 года суд обязал владельцев снести объект в течение месяца.

Мэрия Новосибирска выиграла суд в апелляционной инстанции. По решению Седьмого арбитражного апелляционного суда г. Томска собственник здания на Красном проспекте, 25/1 ООО «Антрацит» должен снести «своими силами или за свой счет самовольную постройку» в Первомайском сквере. Согласно договору аренды земельного участка компания «Антрацит» не имела права возводить объект капитального строительства. По условиям предоставления земли в аренду можно было установить лишь нестационарную конструкцию. Однако арендатор построил на участке здание и зарегистрировал его как капитальный объект недвижимости.

Как рассказал «Континенту Сибирь» один из собственников здания Константин Козлов, ООО «Антрацит» готовит апелляционную жалобу на решение арбитражного суда. «Раз мы вступили в судебную тяжбу, доведем до конца, дойдем до высшей инстанции. Один суд мы выиграли, другой проиграли, будем судиться дальше. Мы законно зарегистрировали объект. К нам не было никаких вопросов. В принципе, мы не против перевести здание из капитального обратно во временный объект. В любом случае будем ждать окончательного решения суда, и действовать в рамках закона, обяжут снести, ну что поделать?», – прокомментировал решение апелляционной инстанции Константин Козлов.

Напомним, ресторан Park Café открылся в Новосибирске в 2013 году. Это заведение практически сразу стало одним из топовых мест для встреч и переговоров, деловых обедов и светских вечеров. Решение мэрии о сносе здания в Первомайском сквере не вызвало широкой поддержки среди горожан. Так, председатель комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко в разговоре с «Континентом Сибирь» отметил, что город пока не имеет права прощаться с такими объектами, как Park Café и «Перчини», если он ничего лучшего не построил. А председатель попечительского совета новосибирского отделения «Опоры России» Игорь Салов охарактеризовал компанию «Антрацит», как «ответственного арендатора, который платит арендную плату, содержит прилегающую к зданию территорию». «Его объект в какой-то мере украсил Первомайский сквер, появилась еще одна точка притяжения, куда новосибирцы с удовольствием приходят», – подчеркнул Игорь Салов.