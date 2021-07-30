Горняки «Кузбассразрезугля» забили пенальти, показали пируэт и раскрасили триколор

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) прошёл суперфинал конкурса «Лучший по профессии» среди машинистов экскаватора. В этом году соревнования посвятили чемпионату Европы по футболу и 30-летию российского триколора.

Суперфинал традиционно завершает профсоревнования среди машинистов экскаваторов УК «Кузбассразрезуголь». Его участниками становятся победители и призёры конкурсов по четырем основным видам оборудования, используемого в компании: экскаваторы гидравлические, шагающие, с объёмом ковша от 30 куб. метров и ЭКГ-18 (ЭКГ-12).

Своё мастерство сильнейшие представители основной горняцкой специальности демонстрируют в управлении экскаватором ЭКГ-5А – машиной, одинаково непривычной для всех участников. Эта модель, очень распространённая в двадцатом веке, сегодня встречается лишь на вспомогательных работах.

Темами суперфинала традиционно становятся актуальные события из жизни страны. В этом году это чемпионат Европы по футболу и 30-летие триколора — официального флага России. Поэтому среди заданий были забить пенальти и нарисовать синюю полосу на флаге при помощи ковша экскаватора.

«Критерии оценки – чистота исполнения элементов и время, — прокомментировал главный судья соревнований, начальник производственного департамента Юрий Гук. – Перед тем, как упражнения включить в программу, мы проверили, возможно ли это выполнить. Возможно. А то, что участники это делают первый раз в жизни, а большинство с такой машиной сталкиваются впервые, так на то они и профессионалы. Тем более, здесь собрались сильнейшие».

Самый зрелищный конкурс суперфинала – пируэт. Участнику нужно было поднять зубом ковша ведро с водой и, совершив полный оборот экскаватора вокруг своей оси, поставить ведро точно на то же место, не расплескав воду.

В итоге победителем суперфинала стал лидер конкурса машинистов шагающих экскаваторов Андрей Чахлов (Краснобродский разрез) – он открыл соревнования и уже на старте продемонстрировал коллегам высочайшую технику выполнения упражнений. «Серебро» суперфинала — у лучшего машиниста экскаватора с объёмом ковша от 30 кубометров, чемпиона 2018 года, Андрея Разумного (Бачатский разрез). «Бронза» также досталась представителю Бачатского разреза — лучшему оператору ЭКГ-18 Максиму Прокудину.