Всероссийский рекорд по транспортировке горной массы на карьерном самосвале БЕЛАЗ-75306 установлен в угольной компании «Кузбассразрезуголь» в Кемеровской области. За месяц в марте грузооборот 220-тонного самосвала-рекордсмена составил 1 млн 653 тыс. тонно-километров. Это рекордный показатель за все время эксплуатации данной карьерной техники в России, подтвержденный заводом-изготовителем.

«В нашей компании работает самая современная и высокопроизводительная техника. Но только профессионализм горняков, их слаженная работа и отличное знание своего дела позволяют эффективно использовать потенциал горнотранспортного оборудования и добиваться высоких производственных результатов», — отметил директор по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов.

Рекорд установлен экипажем БЕЛАЗа под руководством бригадира Вячеслава Кушвида. Экипаж работает на карьерном самосвале, который носит имя легендарного горняка, Героя Социалистического труда Николая Путинцева. В команде рекордсменов трудятся четверо горняков, стаж работы в отрасли которых составляет от трех до более чем 30 лет.

«Свой рекорд мы посвятили предстоящему 60-летнему юбилею нашей угольной компании. У горняков «Кузбассразрезугля» за годы работы немало производственных достижений, при этом всегда в приоритете остается безопасность горных работ, ответственное отношение к делу и технике», — поделился бригадир Вячеслав Кушвид.

За высокие производственные показали экипаж карьерного самосвала отмечен почетными грамотами УК «Кузбассразрезуголь» и премиями. Также горняки получили подарки и награды от Торгового дома БЕЛАЗ и компании «БЕЛАЗ-24».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что система энергоменеджмента УК «Кузбассразрезуголь» успешно прошла аудит.