Депутата новосибирского горсовета задержали после его эфира о Навальном

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин был задержан в ночь на 28 января. Об этом сообщили в социальных сетях.

Как рассказал в своём Twitter-аккаунте помощник Картавина Илья Пуховский, накануне депутат вёл прямой эфир, где рассказал об акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В числе прочего он отметил, что намерен «выйти на прогулку» со своими избирателями 31 января.

Видео депутат записал вместо ранее арестованного коллеги по горсовету и главы штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко.

Как сообщает Telegram-канал сторонников оппозиционера, Антона Картавина отвезли в спецприёмник, суд же над ним должен состояться в течение суток. По данным новосибирского штаба Алексея Навального, Илья Пуховский также был взят под стражу.

Ранее в связи с массовыми мероприятиями в поддержку Алексея Навального в Новосибирске также были арестованы помощники Сергея Бойко Денис Маркелов и Елена Носковец. Прошедшая в минувшие выходные акция по официальным данным собрала около двух с половиной тысяч участников. С властями она была не согласована.