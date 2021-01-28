Депутата новосибирского горсовета задержали после его эфира о Навальном

Юлия Моисеева
 
Антон Картавин Коалиция 2020
Антон Картавин, "Коалиция 2020"

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин был задержан в ночь на 28 января. Об этом сообщили в социальных сетях.

Как рассказал в своём Twitter-аккаунте помощник Картавина Илья Пуховский, накануне депутат вёл прямой эфир, где рассказал об акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В числе прочего он отметил, что намерен «выйти на прогулку» со своими избирателями 31 января.

Видео депутат записал вместо ранее арестованного коллеги по горсовету и главы штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко.

Как сообщает Telegram-канал сторонников оппозиционера, Антона Картавина отвезли в спецприёмник, суд же над ним должен состояться в течение суток. По данным новосибирского штаба Алексея Навального, Илья Пуховский также был взят под стражу.

Ранее в связи с массовыми мероприятиями в поддержку Алексея Навального в Новосибирске также были арестованы помощники Сергея Бойко Денис Маркелов и Елена Носковец. Прошедшая в минувшие выходные акция по официальным данным собрала около двух с половиной тысяч участников. С властями она была не согласована.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  