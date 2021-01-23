Арестован помощник новосибирского депутата и координатора штаба Навального

Центральный районный суд Новосибирска в субботу вынес решение об аресте помощника депутата новосибирского горсовета и координатора штаба Алексея Навального.

Как сообщили в суде, помощник депутата Сергея Бойко Денис Маркелов был признан виновным в нарушении части второй ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). По решению суда, Денис Маркелов арестован на 10 суток, постановление в законную силу пока не вступило.

Напомним, в Центральном районном суде сегодня также слушаются дела самого депутата горсовета и координатора новосибирского штаба Алексея Навального Сергея Бойко, а также его помощника Елены Носковец. Сергей Бойко был задержан накануне, когда он ехал на заседание горсовета по депутатской этике, где планировалось рассмотреть обращение мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Поводом для обращения стали призывы к участию в акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.