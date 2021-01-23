Центральный районный суд Новосибирска 23 января рассмотрел дело об административном правонарушении и признал виновной в нарушении КоАП Елену Носковец, помощника депутата горсовета и координатора новосибирского штаба Алексея Навального Сергея Бойко. Ей назначено 8 суток административного ареста.

Как сообщили в суде, Елена Носковец признана виновной в нарушении части 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ей назначено наказание — 8 суток административного ареста. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, помощник депутата Елена Носковец была задержана в минувшую пятницу, 22 января вместе с депутатом и координатором штаба Навального Сергеем Бойко, которому сегодня суд Новосибирска назначил 28 суток административного ареста. Помимо этого, сегодня Центральный районный суд вынес решение по делу еще одного помощника депутата — Дениса Маркелова, который был отправлен под арест на 10 суток.