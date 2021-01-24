Конкурсный управляющий готовится приостановить работу новосибирского аквапарка

Новосибирский аквапарк готовится временно приостановить работу. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили представители конкурсного управляющего владельца «Аквамира», находящейся в процессе банкротства компании «ВДТ Строй».

Управляющая компания новосибирского аквапарка «Аквамир», ООО «ВДТ Строй», была признана несостоятельной осенью прошлого года, было открыто конкурсное производство. Одним из главных кредиторов компании (58,25% голосов от всего реестра) является ПАО «Межтопэнергобанк», также сейчас находящееся в процедуре банкротства. Сумма долга «ВДТ-Строй» банку превышает 2 млрд рублей. Залогом по кредитам является, в том числе, аквапарк «Аквамир». В ходе судебного процесса выяснилось, что должник «ВДТ Строй» «фактически сдал аквапарк в аренду» — «Аквамир» находится в лизинге у ООО «Глобал».

Ранее конкурсный управляющий «ВДТ-Строй» Дмитрий Воронин ходатайствовал о запрете на сделки с имуществом аквапарка для последующего возврата в конкурсную массу должника. Суд просьбу удовлетворил. Кроме того, управляющий потребовал расторгнуть договор аренды здания аквапарка, заключенного между «ВДТ-Строй» и «Глобал».

Как сообщили «Континенту Сибирь» представители конкурсного управляющего, в ходе проведения процедуры банкротства им было установлено, что аквапарк сдавался в аренду по заниженной стоимости. «В этой связи были предприняты ряд мероприятий по расторжению и оспариванию договоров аренды с ООО «Глобал» и иными арендаторами, передаче объекта в управление компании ООО «Белая Сфера Констракшн», кандидатуру которой утвердила государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (как залоговый кредитор), по более выгодным для конкурсной массы условиям. Однако, ООО «Глобал» не хочет освобождать аквапарк, имеет значительную задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам, в том числе и перед ООО «ВДТ Строй», — пояснили представители конкурсного управляющего.

«Проведенной прокуратурой, совместно с контролирующими органами, проверкой выявлены ряд существенных нарушений ООО «Глобал» в том числе законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и противопожарной безопасности. Понимая большую значимость аквапарка для жителей Новосибирска, области и близлежащий регионов, а также ответственность за безопасность и здоровье посетителей, ООО «ВДТ Строй» вынуждено предпринять меры по временному приостановлению работы Аквапарка начиная с 25.01.2021 года с целью оценки конструктивной безопасности здания, проверки инженерных систем и прочего оборудования, функционирования систем контроля и безопасности», — уточнили представители конкурсного управляющего, добавив, что «ВДТ Строй» и «Белая Сфера Констракшн» предпримут «все необходимые меры с целью скорейшего восстановления работы аквапарка».

Связаться с представителями ОО «Глобал» «Континенту Сибирь» пока не удалось. В самом аквапарке сообщили, что планируют работать 25 января в обычном режиме. «Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.