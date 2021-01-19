Новосибирский аквапарк могут закрыть из-за долгов управляющей компании

Управляющая новосибирским аквапарком «Аквамир» компания ООО «Глобал» наращивает долги по электроэнергии, газу и арендным платежам. Из-за этого собственник учреждения — обанкротившееся ООО «ВДТ Строй» планирует закрыть развлекательное заведение, которое рискует остаться без средств к существованию.

Как рассказал «Континенту Сибирь» конкурсный управляющий ООО «ВДТ Строй» Дмитрий Воронин 19 января, договор аренды с ООО «Глобал» новосибирский аквапарк заключил 1 августа 2019 года. За электричество общество перестало платить ещё в марте, а в сентябре собственник объекта – ООО «ВДТ Строй» начал проходить процедуру банкротства. Однако, когда с управляющей компанией в одностороннем порядке расторгли договор и нашли ей замену – опытное в работе с аквапарками ООО «Белая Сфера — Констракшн», её представители в буквальном смысле отказались покидать место работы.

Одним из главных кредиторов ООО «ВДТ-Строй» (58,25% голосов от всего реестра) является ПАО «Межтопэнергобанк». Сумма долга «ВДТ-Строй» банку превышает 2 млрд рублей. Ранее суд признал «Межтопэнергобанк» банкротом. В настоящее время он находится под управлением Агентства по страхованию вкладов.

«С середины декабря было подписано одностороннее расторжение договора с ООО «Глобал», соответственно, с этого времени у компании появилась обязанность предоставить конкурсным управляющим помещение и приостановить свою деятельность. Однако до настоящего времени помещение не передано», — рассказал Дмитрий Воронин.

По словам конкурсного управляющего, компания не только не покидает территорию аквапарка, но и продолжает продавать билеты в заведение на сайтах бесплатных объявлений.

Ситуацию усугубляет то, что находящийся в окрестностях аквапарка жилой комплекс «Венеция» получает электроэнергию при посредничестве объекта. То есть, по сути, многочисленные жилые дома подпитываются от аквапарка, и, если там отключат электричество за неуплату, его лишатся жильцы. Сейчас на погашение задолженности ООО «ВДТ «Строй» вынуждено тратить средства конкурсной массы.

Если ситуация не разрешится до того, как денежный лимит будет исчерпан, аквапарк придётся закрыть. Пока же юристы ВДТ «Строй» надеются решить проблему с помощью юридических мероприятий, чтобы окончательно разорвать отношения с управляющей компанией.

Ранее сообщалось о том, что руководство новосибирского аквапарка извинилось перед посетителями за столпотворение на морозе, которое произошло в новогодние праздники.