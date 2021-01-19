Ещё двоих диспетчеров ЕДДС задержали по делу об обрушении лавины под Норильском

Двое оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы Норильска задержаны по подозрению в допущении халатности, из-за которой в результате схода лавины погибли три человека. Их заключили под домашний арест.

Как сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия 19 января, 36-летний и 52-лентий дежурные с 11 декабря получали предупреждения о лавинной опасности от службы МЧС, однако не включали эти данные в оперативную сводку.

«В результате их халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не были предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления не проводились. Руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайном ситуациям ГО и ЧС города не осуществлял должным образом контроль за подчиненными сотрудниками и не организовал необходимых мер для предотвращения чрезвычайной ситуации», — сообщили в следственном комитете.

Также по факту трагедии возбуждено новое уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть троих человек» (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, по вине неустановленных сотрудников администрации Норильска, которые не исполнили свои обязанности по контролю за использованием земли, 45-летний мужчина самовольно построил дом на территории горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Строение было разрушено лавиной.

Ранее по делу о халатности, которая привела к гибели людей, был задержан ещё один оперативный дежурный ЕДДС – ему также избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, аналогичное уголовное дело заведено в отношении начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска, бывшего депутата новосибирского горсовета Евгения Панфёрова.

Напомним, лавина обрушилась на дома в районе базы «Гора Отдельная» под Норильском в ночь на 9 января. Под завалами погибли 38-летняя женщина, 45-летний мужчина и полуторагодовалый ребёнок, а 14-летний подросток госпитализирован с тяжёлыми травмами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ).