Следователи нашли виновного в гибели людей от лавины в Норильске

По уголовному делу, возбуждённому после гибели троих человек на территории туристической базы «Гора Отдельная» 9 января, задержан оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. Он не включил информацию об опасности в оперативную сводку.

Как рассказали с СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии 12 января, в рамках уголовного дела о гибели людей возбуждено ещё одно – по статье «Халатность, повлекшая смерть двух лиц» (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Следствие установило, что 30 декабря 2020 года в ГУ МЧС по Красноярскому краю составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории региона. В нём сообщалось об угрозе схода лавин с 31 декабря по 11 января, а также указывались превентивные меры для органов местного самоуправления.

«В частности, необходимо было организовать наблюдение за лавиноопасными участками, включая замеры уровня снега, через СМИ и интернет-ресурсы муниципального образования организовать информирование населения об угрозе, а также методом выставления предупредительных знаков и баннеров с размещением информации о порядке действий и правилах поведения в опасных зонах, руководителям дорожных служб на лавиноопасных участках организовать своевременную расчистку дорожного полотна от осыпающихся масс снега», — пояснили в следственном комитете.

Прогноз поступил в региональную службу ЕДДС. Оперативный дежурный его получил, но не включил в оперативную сводку управления ГО и ЧС Норильска. В результате администрация города и городские службы, а также население не получили предупреждения о возможной чрезвычайной ситуации и не приняли необходимых мер безопасности.

Как ранее отмечала в социальных сетях тётя выжившего в ЧП 14-летнего мальчика, неблагоприятные погодные условия — не редкость для окрестностей Норильска. По её словам, местные жители привыкли к сильным ветрам и экстремально холодным температурам, при этом чрезвычайные происшествия из-за природных катаклизмов случаются здесь крайне редко.

Напомним, снежная лавина накрыла шесть домиков на территории лыжной базы «Гора Отдельная» в ночь на 9 января. Под завалами погибли 38-летняя женщина, 45-летний мужчина и полуторагодовалый ребёнок, 14-летний подросток госпитализирован с тяжёлыми травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ). Позже прокуратура нашла нарушения в строительстве снесённых лавиной домов для отдыхающих.

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