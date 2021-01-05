Картельный сговор при закупках в клинике Мешалкина включили в число самых громких дел года

Обвинительный приговор по делу об ограничении конкуренции при закупках в новосибирской клинике Мешалкина признан одним из самых значимых дел 2020 года по версии интернет-издания «Право.RU». Отмечается, что новая редакция вменённой новосибирцам статье на практике применяется очень редко.

В июле 2020 года Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор руководителям компаний «Фито» и «Терра» Александру Мартынюку и Якову Кузнецову по делу об ограничении конкуренции с получением сверхдоходов (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Им назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. руб.

Как установило следствие, компании заранее согласовали результаты торгов и удерживали цены на 437 открытых электронных аукционах на поставку лекарств и медицинского оборудования в больницу. Сумма ущерба, причинённого в результате сговора в 2015-207 годах, составила 576 млн руб.

Помимо новосибирского дела, в список наиболее громких дел года вошли тяжбы против ФАС «большой четвёрки» мобильных операторов, компании «Ингосстрах», похоронной службы (компания судилась против ФАС Петербурга) и компании HeadHunter.

Ранее сообщалось о том, что бывшее руководство новосибирского завода будут судить за неуплату налогов.

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