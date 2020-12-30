Бывшее руководство новосибирского завода будут судить за неуплату налогов

Новосибирские следователи передали в суд уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере, возбужденное в отношении бывшей руководительницы ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Ей грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, дело в отношении экс-руководителя «Гусинобродского кирпичного завода» возбуждено по части второй ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие налогов в особо крупном размере).

Имя обвиняемой в СК не называют. По данным ЕГРЮЛ, сейчас предприятием руководит экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области, бизнесмен Олег Мирошников. До него должность директора завода занимала Ирина Нестеренко.

По версии следствия, обвиняемая знала о том, что у предприятия есть недоимка по налогам и страховым взносам на сумму более 12 млн рублей, однако гасить долги не стала. Вместо этого она вывела средства со счета предприятия через ООО «Торговый дом «Гусинобродский кирпичный завод». Дело передано в суд, в соответствии с санкциями статьи обвиняемой грозит до 7 лет заключения.

«Гусинобродский кирпичный завод» работает с 2012 года в селе Гусиный Брод в 20 км от Новосибирска, где было разведано крупное месторождение глины. Учредителем предприятия по ЕГРЮЛ значится Лян Гошень, ранее в числе соучредителей также был Олег Мирошников.

В августе текущего года арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск ФНС России, потребовавшей признать «Гусинобродский кирпичный завод» банкротом из-за долга в размере около 9 млн рублей.

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