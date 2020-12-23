Уже пятый год представляет в Госдуме интересы жителей Новосибирской области депутат ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ. Подводя промежуточные итоги своей думской деятельности, народный избранник рассказывает землякам о том, что ему удаётся сделать на ответственном посту для страны и её граждан.

— Дмитрий Иванович, далеко не всякий понимает суть законотворческой работы: из чего в общей сложности складывается ваша деятельность?

— Принятие любого законопроекта – очень сложная и многоступенчатый процесс. Прежде, чем документ будет вынесен на заседания парламента, он должен пройти правовую экспертизу и обсуждение в профильных комитетах.

Чтобы не говорить общих слов, обращусь к конкретным примерам тех законов, в разработке которых я принимал непосредственное участие. В первую очередь они касаются безопасности россиян в самом широком смысле этого слова, так как я являюсь первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Бесспорно, самое дорогое, что есть у каждого человека – это его дети, и очень важно обеспечить именно их безопасность, ведь за подрастающим поколением – будущее России. За последнее время Госдумой приняты законы о создании межведомственных комиссий по приёмке детских лагерей к летнему отдыху и об использовании геолокационных данных в поиске пропавших детей. Каждый год пропадают 8-10 тыс. несовершеннолетних, и информация с их мобильных устройств помогает оперативно найти потерявшихся. Не секрет, что торговцы наркотиками изыскивают всё новые способы распространения своего товара, в том числе через интернет, поэтому был принят закон, запрещающий публикацию и рекламу в СМИ и в сети информации о любых психоактивных веществах. Сейчас находится на рассмотрении и законопроект об установлении ответственности за склонение людей в интернете к употреблению психотропов, так как наркоситуация в стране – сложнейшая: число официально выявленных наркоманов превышает 400 тыс. человек, и необходимо перекрывать любые пути для наркотрафика.

— Но ведь понятие безопасности может относиться не только к отдельному человеку, но и к интересам государства в целом?

— Несомненно. В частности, против нашей страны развёрнута информационная война, и необходим целый комплекс мероприятий по нейтрализации западной пропаганды. Например, нередки случаи, когда в школьной либо студенческой среде под видом просветительской работы проходят мероприятия, очерняющие власть, призывающие к пересмотру истории или подрыву конституционного строя. Подобного рода акции надо своевременно выявлять и пресекать. Точно такая же пропаганда, как правило, финансируемая из-за рубежа, ведётся и через интернет, поэтому требуется возможность блокировки таких интернет-ресурсов в досудебном порядке. Оба этих законопроекта находятся сегодня на стадии обсуждения, и я надеюсь, что они будут приняты в ближайшее время, потому что безопасность – не только физическая защита граждан, но и прочный барьер от посягательств на их духовную сферу.

— Депутатская деятельность не ограничивается только стенами Госдумы. Как часто вы совершаете рабочие поездки в Новосибирскую область и что удаётся сделать вам в ходе таких поездок?

— Есть такой термин «региональная неделя» – период, когда депутат выезжает в свой избирательный округ, чтобы непосредственно встречаться с гражданами и работать с их обращениями. Несмотря на то, что в период пандемии COVID-19 эта работа была переведена преимущественно в онлайн-режим, я стараюсь приезжать в свой регион и общаться с людьми лично – с соблюдением всех мер безопасности. Успеть всё за недолгую поездку невозможно, но у меня в Новосибирской области подобралась сильная команда помощников, которая постоянно находится на связи с избирателями, оказывая им поддержку. Немало этому способствует разветвленная сеть депутатских приёмных, где квалифицированные юристы консультируют посетителей по самым разным вопросам, помогают им в составлении исковых заявлений и готовят запросы в органы власти. В самом начале пандемии под моим началом было создано волонтёрское движение, члены которого идут на помощь самым социально уязвимым категориям населения: раздают маски и антисептики пожилым людям, привозят им продукты и лекарства.

— Если проанализировать обращения граждан в ваши приёмные, то какие проблемы наиболее часто требуют депутатского реагирования?

— Мы не разграничиваем обращения на важные и несущественные: аварийное и ветхое жильё, непомерные аппетиты коммунальщиков, разруха на дорогах и несанкционированные свалки, – всё это ждёт своего решения, порой неотложного, а наиболее обделены социальными благами жители сельской местности. В частности, нам удалось добиться монтажа освещения на улицах села Коурак в Тогучинском районе, довести до ума 6,5 километров дороги, идущей от федеральной автотрассы до села Еловкино Черепановского района, и разрешить несколько конфликтных ситуаций между управляющими компаниями и гражданами в Оби, Татарске и Черепанове. Это, что называется, навскидку. От обеспечения безопасности на детской площадке в Дзержинском районе областного центра до содействия с направлениями на хирургические операции для тех, кто в этом особенно нуждается, – вот сфера нашей работы.

— А как часто вообще обращаются к вам люди за персональной помощью?

— Постоянно, особенно сегодня, когда пенсионеры, инвалиды или многодетные семьи наиболее остро переживают кризисный период. Нашей команде нередко приходится решать с органами соцзащиты самые разные вопросы, чтобы люди, которые, например, пережили пожар, не имеют средств для закупки дров и угля на зиму или не могут оплатить оперативное лечение, получили своевременную помощь. Село Дубровино в Мошковском районе, посёлок Александро-Невский в Баганском районе, село Усть-Тарка, а также село Бажинск Маслянинского район, – это лишь малая часть адресов на карте региона, где люди смогли получить нашу поддержку.

В целом, я считаю, что необходимо внедрять новый стандарт максимальной открытости, когда исполнительная власть налаживает диалог с жителями своей территории и советуется с ними, а граждане обладают возможностью влиять на принимаемые решения. Вот тогда мы сможем выстроить эффективную вертикаль государственной власти: от депутата сельского поселения – до депутата Государственной Думы.

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