Запасы чая и кофе сгорели на складе в Новосибирске

Крупный склад чая и кофе по улице Бетонная в Кировском районе Новосибирска сгорел рано утром 17 декабря. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Как рассказали в службе, на место происшествия пожарные выехали в 6:54 по местному времени. В 7:28 горение ликвидировали.
Помещение площадью 600 квадратных метров полностью сгорело. Во время тушения огня из здания вынесли 5 газовых баллонов.
Отмечается, что в здании также производили утеплитель.
Напомним, в сентябре в центре Новосибирска загорелся крупный гостиничный комплекс.