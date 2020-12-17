Запасы чая и кофе сгорели на складе в Новосибирске

Крупный склад чая и кофе по улице Бетонная в Кировском районе Новосибирска сгорел рано утром 17 декабря. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Как рассказали в службе, на место происшествия пожарные выехали в 6:54 по местному времени. В 7:28 горение ликвидировали.

Помещение площадью 600 квадратных метров полностью сгорело. Во время тушения огня из здания вынесли 5 газовых баллонов.

Отмечается, что в здании также производили утеплитель.

Напомним, в сентябре в центре Новосибирска загорелся крупный гостиничный комплекс.

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