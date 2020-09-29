Прокуроры проверят отель из-за крупного пожара в центре Новосибирска

Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку в связи с крупным пожаром – в центре города горел гостиничный комплекс «Император».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, представители надзорного органа совместно с дознавателями ГУ МЧС проверят соблюдение организациями, расположенными в горевшем здании, законодательства о пожарной безопасности, а также оценят достаточность принимаемых органами пожарного надзора мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров.

Пожар в здании по адресу Романова,99 в Центральном районе Новосибирска произошел во вторник, в 18 часов 50 минут по местному времени. По информации ГУ МЧС, пожару был присвоен третий ранг из пяти: на момент прибытия спецтехники горел фасад гостиничного комплекса «Император». Пострадавших, по предварительным данным, нет. Постояльцы гостиничного комплекса и персонал эвакуировались самостоятельно. Информации о ликвидации пожара пока не поступало.

Как сообщают подписчики группы «АСТ 54» в соцсети «Вконтакте», ставшие очевидцами ЧП, огонь также распространился на здание расположенной рядом с гостиницей Красноярской мебельной компании, гаражи и линию высоковольтных передач. «По словам читателя, пожар начался с пожарной лестницы, установленной между зданиями. Там не находилось ничего, что могло бы способствовать возгоранию. Следователями будет изъяты данные с камер наблюдения, которые прольют свет на причину пожара», — уточнили в «АСТ 54».

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Империя» (гостиничный комплекс «Император») является Титал Шамоян.

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