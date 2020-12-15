В минздраве Новосибирской области попытались объяснить высокую смертность в ноябре

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов считает, что для объяснения причин увеличения смертности в регионе нужно провести «колоссальную аналитическую работу». Тревожный показатель глава областного минздрава прокомментировал на пресс-конференции 15 декабря.

По данным управления ЗАГС по Новосибирской области, в течение ноября в регионе зарегистрировано 5 150 актов о смерти. Это на 20% больше, чем в предыдущем месяце и почти в два раза – чем год назад.

По мнению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, объяснить причины скачка смертности в регионе можно лишь после анализа ряда факторов, которые могли к нему привести. При этом министр отметил роль второй волны коронавируса в увеличении показателя.

«Объяснить причины можно, только проведя колоссальную аналитическую работу, изучив всё то, что происходило и привело к такой смертности»,— прокомментировал ситуацию Константин Хальзов на встрече с журналистами.

Глава регионального минздрава также отметил, что основными причинами смертности среди жителей Новосибирской области остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Напомним, в Новосибирскую область поступила вторая партия вакцина от коронавируса «Спутник V».

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