В Новосибирскую область поступила вторая партия вакцины «Спутник V»

Вторая партия вакцины «Гамма-КОВИД-Вак» под торговой маркой «Спутник V» поступила в Новосибирскую область в количестве 1500 доз в понедельник. Об этом 15 декабря сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на пресс-конференции.

Как рассказал министр, в ближайшие дни препарат будет распределяется по медицинским учреждениям, которые проводят вакцинацию. Количество таких организаций, по словам Хальзова, в регионе увеличено.

Глава минздрава также сообщил, что вакцина Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже поставлена в Сузунский, Болотнинский и Тогучинский районы. В ближайшее время там начнут прививать не только врачей, но также учителей и соцработников.

Напомним, до конца года, согласно договору с поставщиком, Новосибирская область планировала получить 2400 доз вакцины «Спутник V». Первая партия препарата в количестве тысячи доз поступила в регион в начале декабря.

За два дня с начала вакцинации 8 декабря в Новосибирской области было привито 380 медицинских работников. 14 декабря в регионе было объявлено о старте вакцинации препаратом «Вектора», который поступил в минздрав в минувшие выходные и начал распределяться по районам области в понедельник.

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