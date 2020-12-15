Группа компаний «Стрижи» отозвала иск к мэру Новосибирска о защите деловой репутации

Новосибирский застройщик, группа компаний «Стрижи», отозвал иск о защите деловой репутации, предъявленный мэру Анатолию Локтю и информагентству «Новосибирск». Арбитражный суд, в свою очередь, также посчитал доводы истца необоснованными.

Решение по иску «Стрижей» к градоначальнику опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. «Истец отказался от требований, предъявленных к Локтю Анатолию Евгеньевичу и мэрии города Новосибирска», — говорится в документе.

Еще одним соответчиком по иску значилось муниципальное казенное учреждение, информационное агентство «Новосибирск». По мнению судей, распространенное информагентством высказывание Анатолия Локтя в отношении ГК «Стрижи» хотя и является негативным по отношению к бизнесменам, но носит при этом субъективный, оценочный характер. Само же высказывание градоначальника не носит оскорбительного характера и вызвано «озабоченностью главы муниципального образования по поводу отсутствия ввода в эксплуатацию детского сада…». В итоге удовлетворить претензию к журналистам арбитраж отказался.

Напомним, иск к мэру Новосибирска и информагентству был подан в мае текущего года. Причиной стал материал, опубликованный муниципальным информагентством, касавшийся затянувшихся сроков сдачи детского сада в микрорайоне «Стрижи». По данным журналистов, новое здание детсада сдали в эксплуатацию в декабре 2019 года, однако получить лицензию на образовательную деятельность дошкольному отделению не удалось «из-за нарушений требований пожарной безопасности, допущенных при строительстве». В материале журналисты цитировали Анатолия Локтя.

Руководство «Стрижей» обвинения в срыве сроков запуска детсада тогда категорически отвергло, председатель cовета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков пояснил «Континенту Сибирь», что потребует опровержения сделанного ранее заявления градоначальника. Материальные претензии к ответчикам не предъявлялись.

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