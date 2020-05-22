Застройщик подал в суд на мэра Новосибирска

Группа компаний «Стрижи» предъявила иск к муниципальному агентству «Новосибирск» и мэру Анатолию Локтю. Поводом стало заявление градоначальника о невыполнении строителями обязательств по открытию детсада в микрорайоне.

Иск к муниципальному казенному учреждению Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» и мэру Анатолию Локтю поступил в арбитражный суд Новосибирской области в минувший четверг, дата рассмотрения пока не назначена. Как пояснил «Континенту Сибирь» председатель Совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков, истец требует опровержения сделанного ранее заявления градоначальника. Материальные претензии к ответчикам не предъявляются.

Причиной стал материал, опубликованный муниципальным информагентством в начале мая. Он касался затянувшихся сроков сдачи детского сада в микрорайоне «Стрижи». По данным информагентства, новое здание детсада сдали в эксплуатацию в декабре 2019 года, однако получить лицензию на образовательную деятельность дошкольному отделению не удалось «из-за нарушений требований пожарной безопасности, допущенных при строительстве». «К сожалению, подрядная организация «Стрижи» в полной мере не успела выполнить обязательства в отведенные сроки. Сегодня есть от пожарного надзора ряд замечаний, с ними разбираются. Я надеюсь, что в ближайшее время эти вопросы будут решены, детский сад получит лицензию и начнет свою работу», — цитирует градоначальника информагентство.

Руководство «Стрижей» обвинения в срыве сроков запуска детсада категорически отвергло, предъявив, в свою очередь, претензии мэрии. «Строительство заняло полгода, а мэрия уже пятый месяц не может оформить лицензию образовательного учреждения. Было ли у чиновников желание спешить со вводом нового садика? Отговорки всегда проще реальных дел», — написал на своей странице в Facebook Илья Поляков. Он добавил, что «масштаб пожарных нарушений в новом детском саду был преувеличен», прикрепив к записи скан заключения МЧС о соответствии дошкольного учреждения требованиям пожарной безопасности. «С распространившими недостоверные сведения чиновниками и изданиями будем разбираться в суде», — пообещал тогда Илья Поляков.

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