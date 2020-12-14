В Новосибирске приступают к реализации масштабного инвестиционного проекта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 10 декабря подписал постановление о реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) в Новосибирске. По условиям МИПа, земля застройщику предается без торгов, взамен он помогает решить вопросы с обманутыми дольщиками.

Участок с кадастровым номером 54:35:014205:1279 и местоположением: Новосибирск, Дзержинский район, улица Трикотажстроя, общей площадью 10030 кв. м, по данным Росреестра, стоит 65 740 632 руб. Но согласно региональным законам о МИП будет передан без торгов ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик».

Земля отходит строительной компании на определенных условиях. Застройщик должен будет построить не менее 10512,8 кв. м, из которых не менее 263 кв. м передать обманутым дольщикам Новосибирска. Кроме того, застройщик также обязан внести не менее 30 миллионов рублей на завершение строительства дома по улице Бориса Богаткова, 201/3.

Срок реализации проекта составляет 10 лет. Участок относится к категориям земель, на которых разрешено строительство высотных многоэтажных жилых домов, подземных гаражей и так далее.

По данным сервиса Rusprofile.ru, директор строительной организации Олег Приходько, учредитель – Этибар Максудович Исаев (доля 100%). По информации, подтвержденной в ГК «Первый строительный фонд» (гендиректор Майис Мамедов), «Строительные решения. Специализированный застройщик» входит в эту группу компаний.

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