Группа компаний «Первая Автоколонна» запустила в Иркутске обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover «ЛЦ-Иркутск». Салон был перестроен в соответствии с фирменным стандартом британского автопроизводителя – ARCH.

На сегодня дилерская сеть Jaguar Land Rover в Сибири охватывает Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Иркутск. Первыми дилерскими центрами в СФО, построенными в соответствии с новыми стандартами Jaguar Land Rover, стали «Вестминстер» (ГК «ББР-Авто», Красноярск) и «Альбион Моторс» (Новосибирск). В этом году новый полнофункциональный салон появился и в Иркутске.

Дилерский центр был запущен на новой для бренда площадке, но, как и ранее, располагается на территории дилерской деревни на Ширямова. По данным компании, общая площадь салона составила более 2 240 кв м. Новый шоурум позволяет разместить весь модельный ряд марок, зону автомобилей с пробегом, клиентское пространство для отдыха, зону сервис-бюро и интерактивной приемки, магазин запасных частей и дополнительного оборудования, цифровой конфигуратор моделей и комплектаций, ресепшн, а также зону выдачи автомобилей. В сервисной зоне располагаются 10 постов обслуживания и склад запасных частей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 3 квартала 2020 года в Иркутске было продано 48 новых автомобилей Land Rover и 4 Jaguar. Для сравнения: за этот же период в Барнауле было реализовано 46 новых автомобилей Land Rover и 7 Jaguar, а в Красноярске 116 новых автомобилей Land Rover и 23 Jaguar.

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Напомним, что ГК «Первая Автоколонна» является официальным дилером Ford, Mazda, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche, Mercedes-Benz в Иркутске. В этом году группа компаний также открыла обновленный дилерский центр Mazda в новых стандартах бренда.

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