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Основатель агентства MASLO MEDIA
Сооснователь компании iway
Культурный обозреватель
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
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