Новосибирских предпринимателей научили спикерству в «Моем бизнесе»

Центр «Мой бизнес» обучил новосибирских предпринимателей тому, как грамотно презентовать себя, выстраивать свое выступление и взаимодействовать с аудиторией. Такая программа с одной стороны позволила предпринимателям «прокачать» свои коммуникационные навыки и «примерить на себя» роль спикера, а с другой стороны, дала самому «Моему бизнесу» возможность привлечь в будущем новых экспертов для последующего участия в проектах центра.

В обучающей программе приняло участие порядка 100 человек. По словам руководителя направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ, главы комитета по маркетингу, рекламе и PR новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марии Гараниной, главной целью мероприятия стало предоставление действующим предпринимателям Новосибирска еще одной возможности для саморазвития. «У участников была возможность научиться всем аспектам грамотной подготовки публичного выступления: от презентации себя, своих знаний, опыта и достижений до подготовленной презентации с конкретной темой, структурой, и даже запланированными шутками или цитатами известных людей, лаконично и грамотно вписанных в выступление», ─ заключила Мария Гаранина.

8 октября на площадке «Моего бизнеса» участники провели презентации для последующей подачи заявок на участие в конференциях центра.

В состав жюри вошли руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ, глава комитета по маркетингу новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Мария Гаранина, руководитель Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Ершова, основатель компании Bean Roast Юрий Сафонов, основатель ресторана «Библиотека» Наталья Ильина.

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«У меня большой опыт в публичных выступлениях, но перед жюри я выступала впервые. Участие в тренинге дало мне яркий эмоциональный опыт, акцент на своих сильных сторонах, как спикера, и стимул для дальнейшего развития. Я рада быть в числе сильных спикеров, и с нетерпением жду участия в конференциях», ─ поделилась впечатлениями с «Континентом Сибирь» участница проекта, психолог, тренер, супервайзер бизнес-процессов и коммуникаций Елена Ожеховская.

«Я сформулировал свои сильные темы и выбрал оптимальные, создал спикер-профайл (краткая информация о спикере) – раньше я даже не знал, что это такое, и зачем нужен этот документ. Я узнал многое о регламентах и правилах проведения больших мероприятий с участием спикера – мне пригодится это на будущее, так как я планирую часто выступать», ─ отметил участник проекта, бизнес-консультант Марк Пляскин.

Стоит отметить, что программа не исчерпывается уже состоявшимися мероприятиями. «Мы, как организаторы, видим, что потенциально интересной является идея создания клуба спикеров, где участники могли бы шлифовать свои презентационные навыки, опробовать гипотезы на благодарной аудитории, а также, что немаловажно, слышать критику от коллег», ─ подчеркнула руководитель Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Ершова.