В ходе оперативного совещания 30 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников, обсуждая текущую ситуацию с пандемией COVID-19, рассказал о том, будут ли в регионе отменены новогодние корпоративы и другие праздничные мероприятия, а также о том, сколько еще планируется сохранять режим повышенной готовности.

«В августе-сентябре мы немного расслабились – и в итоге за маленькие радости пришлось расплачиваться нашим медикам, которые сейчас вместо благодарности за свою работу зачастую получают только критику» – отметил губернатор.

Несмотря на то, что Новосибирская область, по данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе показало отрицательную динамику числа заразившихся коронавирусом, а дисциплина со стороны граждан, наоборот, растет, Андрей Травников считает, что расслабляться рано.

Он обратил внимание на то, что на прошлой неделе в Новосибирской филармонии открылся традиционный Транссибирский Арт-фестиваль, где были замечены массовые нарушения санитарного режима – в том числе и со стороны членов правительства региона. «Я считаю это недопустимым. Сегодня мы должны культивировать другую моду – моду на соблюдение санитарно-гииенических норм. А это мероприятие прошло с их грубым, даже вызывающим нарушением – отметил Андрей Травников. – Я не стану закрывать на это глаза и уже получил первому заместителю Юрию Петухову привлечь виновных к ответственности с лишением части премии».

Тем не менее, отмены новогодних корпоративов и других праздничных мероприятий ждать не стоит. «Мы не намерены отказываться от проведения праздников как для взрослых, так и для детей. Но они должны проводиться с соблюдением всех требований минздрава и Роспотребназдора», – подчеркнул губернатор.

В числе таких рекомендаций – ограничение числа участников, заполняемость залов на уровне 50%. Данный вопрос, по словам Андрея Травникова, будет обсуждаться уже сегодня на заседании правительства.

Что касается возможной даты снятия режима повышенной готовности, губернатор Новосибирской области назвал дату 31 марта 2021 года. Но и она может быть отложена на более поздний срок.

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