Как стало известно «Континенту Сибирь», возглавляемая Сергеем Нощиком красноярская группа компаний «СИАЛАВТО» стала официальным дилером китайского бренда Changan. Информация об этом размещена на официальном сайте дистрибьютора марки.

На сегодня у «СИАЛАВТО» два дилерских центра KIA и два дилерских центра Renault в Красноярске. Также в 2020 году группа компаний вышла с брендом Renault в соседний Абакан, арендовав автокомплекс на улице Шоссейной.

По словам руководителя отдела маркетинга ГК «СИАЛАВТО» Кристины Максимовой, Changan будет располагаться в одном шоу-руме с «СИАЛАВТО Expert» (салон автомобилей с пробегом) на улице Пограничников. Эта площадка будет постоянным решением для этого бренда. Дилерский центр будет запущен в декабре 2020 года с параллельным приведением внешнего вида салона к стандартам дистрибьютора.

Как отметила «Континенту Сибирь» Кристина Максимова, автомобили Changan уже доступны к заказу, в наличии автомобили появятся в середине декабря.

«СИАЛАВТО» стал первым официальным дилером Changan в Красноярске. Согласно сайту компании, в настоящее время среди городов Сибири у него также есть дилеры в Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Кемерове, Новокузнецке и Абакане. Причем в Новосибирске у марки уже работает сразу двое дилеров.

Согласно материалам корпоративной презентации Changan для кандидатов в официальные дилеры, поступившей в распоряжение «КС», компания была основана в 1984 году. В 1993 году было создано первое совместное производство с Suzuki, в 2001 — с Ford, в 2006 — с Mazda, в 2011 — с PSA. В 2014 году объем производства и продаж автомобилей марки Changan в совокупности превысил 10 миллионов, а в 2017 году преодолел отметку в 15,5 млн автомобилей. Средний годовой объем продаж за последних 5 лет Changan составляет 3 млн.машин, в том числе 1.5 млн автомобилей собственного бренда. К концу 2020 года компания планировала выйти на объем продаж в 10 тысяч автомобилей в России и войти в ТОП-3 лучших китайских автобрендов на территории страны.

Модельная линейка марки на российском рынке состоит из кроссоверов CS35, CS35PLUS, CS55, CS75, CS75FL. Стоимость автомобилей, согласно сайту компании, начинается от отметки в 809,9 тыс рублей.

По данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2020 года в Красноярском крае было зарегистрировано 22 новых автомобиля Changan (+244%). Для сравнения: в Новосибирской области за этот же период было зарегистрировано 27 новых автомобилей Changan (+100%), в Омской области — 36 новых автомобилей Changan (+100%).

«Changan — перспективный, активно развивающийся бренд с популярными автомобилями в линейке формата SUV, с пятилетней гарантией и по доступной цене. Мы видим потенциал и возможность увеличения доли рынка по Changan в ближайшей перспективе», — отмечает Кристина Максимова.

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