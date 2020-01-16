Как стало известно «Континенту Сибирь», китайский автомобильный бренд Changan проводит тендер на нового официального дилера в Новосибирске.

По словам директора по продажам и развитию Changan Motors Rus Александра Кулагина, на сегодня, в Новосибирской области у компании есть заявки от потенциальных партнеров, таких заявок 3. «Мы ведем активную деятельность по оценке потенциала их деятельности и дальнейшему принятию решения в пользу той или иной компании, — пояснил Александр Кулагин. — У нас уже была пробная история с одним из партнеров, но, к нашему сожалению, возможно мы поторопились с принятием решения и сегодня данный партнер заканчивает свою деятельность в направлении реализации автомобилей марки Changan».

Напомним, что по данным сайта Changan, на сегодня официальным дилером компании является «Сибавто», также представляющая китайские бренды Lifan и Chery.

«Поскольку регион очень емкий и интересный для нашего сегмента, мы еще не закончили поиск и переговоры с кандидатами, поэтому приглашаем к участию в тендере существующие дилерские предприятия», — отметил Александр Кулагин.

Согласно материалам корпоративной презентации Changan для кандидатов в официальные дилеры, поступившей в распоряжение «КС», компания была основана в 1984 году. В 1993 году было создано первое совместное производство с Suzuki, в 2001 — с Ford, в 2006 — с Mazda, в 2011 — с PSA. В 2014 году объем производства и продаж автомобилей марки Changan в совокупности превысил 10 миллионов, а в 2017 году преодолел отметку в 15,5 млн автомобилей. Средний годовой объем продаж за последних 5 лет Changan составляет 3 млн.машин, в том числе 1.5 млн автомобилей собственного бренда.

В ближайшие 2 года компания планирует выпустить 5 новых моделей. В частности во 2 квартале 2020 года ожидается появление собственного седана Б-класса, в 3 квартале — уже четвертой по счету модели класса SUV, а также пикапа. К концу 2020 года компания планирует выйти на объем продаж в 10 тысяч автомобилей в России и войти в ТОП-3 лучших китайских автобрендов на территории страны.

По данным «Автостат.Инфо», за 10 месяцев 2019 года в СФО было зарегистрировано 66 новых автомобилей Changan (+3,1%). Непосредственно в Новосибирской области за этот период было зарегистрировано 10 новых автомобилей Changan.

Напомним, что ранее Changan назначил официального дилера в Омске. Им стала группа компаний «Евразия Моторс», которая также представляет в регионе Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, Mitsubishi, Nissan, Datsun, Hyundai, KIA, Renault.

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