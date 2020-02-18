Компания «Альбион Моторс», официально представляющая Jaguar и Land Rover в Новосибирске, стала дилером китайской автомобильной марки Changan. Информация об этом размещена на официальном сайте дистрибьютора Changan в России.

По данным Changan, дилерский центр располагается в начале улицы Станционной на площадке, которую ранее занимал «Альбион Моторс» до состоявшегося переезда Jaguar и Land Rover в новый полнофункциональный салон. До недавнего времени на рассматриваемой площадке располагался только мультибрендовый продавец автомобилей — компания PowerAuto. Часть здания отныне занимает «Чанган Центр Альбион».

Генеральный директор «Альбион Моторс» Елена Марисина подтвердила «Континенту Сибирь» информацию о старте работы с брендом Changan. По ее словам, первые автомобили должны поступить уже в первых числах марта. На сегодня «Альбион Моторс» является единственным официальным дилером этого бренда в Новосибирске. Решение о получении дилерства Changan по ее словам было продиктовано перспективами этой марки, качеством продукта, успешным стартом работы в других городах Сибири. Заключенное дилерское соглашение касается только Новосибирской области — в соседнем Алтайском крае у марки уже есть партнер.

Напомним, что «Альбион Моторс» является официальным дилером Jaguar и Land Rover в Новосибирской области и Алтайском крае. Помимо этого, собственники дилера владеют компанией «Терминал Моторс», которая представляет в Бийске бренды Ford, Lada, Chevrolet-Niva, Toyota и «Курганские прицепы».

По собственным данным Changan, cредний годовой объем продаж за последних 5 лет во всем мире у марки составляет 3 млн. автомобилей. Таким образом, он входит в число 20 крупнейших производителей Китая. Модельная линейка марки на российском рынке состоит из кроссоверов CS35, CS35PLUS CS75. Стоимость автомобилей начинается от отметки в 789 тыс рублей. Согласно презентации компании, в ближайшие 3 года компания планирует выпустить на рынок 3 новые модели — седан Б-класса и два новых кроссовера. Changan планирует войти в ТОП-3 лучших китайских брендов на территории России.

На сегодня Changan среди городов Сибири официально представлен в Красноярске, Омске, Иркутске, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Абакане. По данным «Автостат.Инфо», в 2019 году в Сибири было зарегистрировано 127 новых автомобилей Changan (+89,6%). Это больше, чем у таких китайских марок, как FAW, Lifan, JAC, но меньше, чем у Chery, Geely и Haval.

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