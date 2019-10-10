Омская группа компаний «Евразия Моторс» подписала договор с компанией Changan. Этот бренд стал первой китайской маркой в портфеле авторитейлера.

«На днях мы подписали договор с Changan, одной из крупнейших китайских автомобильных корпораций. Эта компания сейчас выходит на российский рынок. Съездили, посмотрели машины – качество хорошее, сложных требований дистрибьютор не предъявляет, решили попробовать», — пояснил в интервью «Континенту Сибирь» учредитель ГК «Евразия Моторс» Илья Фридман. По его словам, машины дилеру уже отгрузили, в течение нескольких дней стартуют продажи.

«Учитывая, что машины недорогие, целесообразно было бы продавать по 50 автомобилей в месяц, но пока таких планов и близко нет. Китайские компании традиционно себя ведут достаточно осторожно. Этот и следующий год речь в лучшем случае будет идти об однозначных продажах в месяц. Но постепенно Changan может выйти на более высокие показатели. Тот же Datsun в Омске продается значительно лучше, чем в среднем по стране. Как знать, может быть, и Changan «выстрелит», — отметил Илья Фридман.

Напомним, что на сегодня ГК «Евразия Моторс» является официальным дилером Nissan, Datsun, Hyundai, KIA, Mitsubishi, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz в Омской области.

По собственным данным Changan, cредний годовой объем продаж за последних 5 лет во всем мире у марки составляет 3 млн. автомобилей. Таким образом, он входит в число 20 крупнейших производителей Китая. Модельная линейка марки на российском рынке состоит из кроссоверов CS35, CS35PLUS CS75. Стоимость автомобилей начинается от отметки в 789 тыс рублей. Согласно презентации компании, в ближайшие 3 года компания планирует выпустить на рынок 3 новые модели — седан Б-класса и два новых кроссовера. К 2020 году Changan планирует выйти в России на объем продаж в 10 тысяч автомобилей и войти в ТОП-3 лучших китайских брендов на территории страны.

По информации «Автостат.Инфо», в 1 полугодии 2019 года в Сибири было зарегистрировано 18 автомобилей Changan (-18,2%). Официальные дилеры марки на сегодня есть в Красноярске, Кемерове и Иркутске.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.