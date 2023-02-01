В сибирском городе-миллионнике прекратили работу два дилерских центра китайских брендов

Красноярские компании «Автостиль» (ГК «Арсенал») и «СИАЛАВТО» прекратили сотрудничество с китайским автомобильным брендом Changan. Единственным официальным дилером марки в Красноярске остался нижегородский холдинг «АГАТ», открывший салон осенью 2022 года. Соответствующие изменения отражены на сайте дистрибьютора.

Напомним, что у китайского бренда Changan до 2023 года было трое официальных дилеров в Красноярске – «СИАЛАВТО», «Автостиль» (ГК «Арсенал») и «АГАТ». Салон «СИАЛАВТО» был запущен в конце 2020 года, салон «Автостиля» – в начале 2021 года, а салон «АГАТа» – осенью 2022 года. При этом, он расположился на площадке салона Bentley практически напротив действующего салона марки красноярской компании «Автостиль». По словам участников рынка, подобная политика дистрибьютора имеет место, когда он по тем или иным причинам может пытаться «выдавить» текущего партнера из сети.

В результате, по данным сайта Changan, единственным официальным дилером в Красноярске осталась ГК «АГАТ». Двое бывших представителей марки не раскрывают причины своего решения. «По итогам 2022 года было принято решение продолжить наше развитие порознь», – лаконично отметили «Континенту Сибирь» в ГК «СИАЛАВТО».

Не вносит конкретики и сам дистрибьютор. «В Красноярском крае у нас действительно произошли изменения. Причины раскрывать не готов, тем не менее, емкость региона высока, и мы будем планировать поиск второго партнера», – отметил «Континенту Сибирь» директор по продажам представительства Changan в России Александр Кулагин.

По данным агентства «Автостат Инфо», за 2022 год в Красноярском крае было зарегистрировано 46 новых автомобилей Changan (-63,8%) против 272 автомобилей HAVAL, 272 GEELY и 545 CHERY. Для сравнения: в Новосибирской области за этот же период было зарегистрировано 38 новых автомобилей Changan.

Стоит отметить, что это не первый случай смены партнеров Changan в Сибири. Так, в 2021 году в Новосибирске закрылся автосалон Changan компании «Альбион Моторс». Решение о прекращении дальнейшей работы было принято самим дилером. Новым партнером марки стала компания «Сармат», которая запустила салон на той же самой площадке на улице Станционной. Вторым дилером Changan в Новосибирске является «Сибтрансавто», входящая в состав кузбасской ГК «Сибинпэкс». Кроме Новосибирска она официально представляет Changan в Новокузнецке и в этом году, по данным компании, планирует запустить дилерский центр марки также в Кемерове.

Компания «Автостиль» входит в ГК «Арсенал», которая объединяет официальных дилеров марок как Audi, Jaguar, Land Rover, Nissan, HAVAL, JAC, Hisun, Stels и Segwey. Группа компаний «СИАЛАВТО» является официальным дилером Renault, Kia, FAW, «Москвич» в Красноярске, а также GEELY, Kia в Абакане.

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