Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России предусматривает либерализацию наказаний практически по всем направлениям. Так, из 73 деяний, за которые назначается арест, предполагается оставить всего 55. С точки зрения бизнеса, самой значимой поправкой обещает стать выравнивание ответственности индивидуальных предпринимателей и других малых предприятий, причем именно на уровне ИП.

О послаблениях наказаний для малого бизнеса в новой редакции Минюст сообщил еще в сентябре. «Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство», — отметил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Его слова приводит пресс-служба ведомства. В начале ноября министр еще раз подтвердил эти намерения в эфире одного из федеральных телеканалов.

Отметим, что сегодня субъектом малого предпринимательства может считаться юридическое лицо, среднесписочная численность работников которого не превышает 100 человек, а доходы — 800 млн рублей. Дополнительно внутри этой группы выделяются микропредприятия, для них предел численности составляет 15 человек, а доход — 120 млн рублей.

«Поможет ли это снизить нагрузку на малые предприятия? Безусловно, поможет, — дает свою оценку словам министра старший юрист новосибирской компании «Ветров и партнеры» Елизавета Разина. — Ведь разница в размере ответственности для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц колоссальна. Например, согласно статье 15.12 КоАП, если за ненадлежащую маркировку ИП сейчас несет ответственность в пределах 10 тысяч рублей, то для компании штраф может составить и 300 тысяч рублей».

Напомним, что сейчас все больше групп товаров попадает под действие закона об обязательной маркировке, так что данный вопрос обещает стать еще более острым.

«На текущий момент многие санкции КоАП РФ устанавливают штрафы для юридических лиц без дифференциации по размерам и оборотам этого юридического лица», — констатирует юрист новосибирского юридического партнерства «Курсив» Екатерина Сухинина. По ее словам, это приводит к тому, что и огромным компаниям, владеющим различными производствами, обладающим большим штатом, и небольшим фирмам, состоящим из нескольких человек, за одинаковые нарушения назначается одинаковый штраф.

«Сама идея приравнять ответственность за административные правонарушения для малого бизнеса к ответственности индивидуальных предпринимателей, на мой взгляд, весьма позитивная, — высказывается генеральный директор ООО «План Б» (Новосибирск) Наталья Киприянова. — Но едва ли можно говорить о том, что это нововведение можно приравнять к реальным мерам поддержки, которые помогут малому бизнесу, — вряд ли эта мера сможет в какой-то степени сократить расходы малых предприятий. Нельзя сказать, что большая часть бюджета малых предприятий уходит на уплату административных штрафов. Поэтому, несмотря на то что эта инициатива преподносится сейчас в качестве меры, направленной на снижение финансовой нагрузки на малый бизнес, вряд ли ее ощутит большая часть малого бизнеса. Нам известно множество компаний, которые за весь период своей деятельности ни разу не привлекались к административной ответственности или привлекались единожды».

Впрочем, есть еще одна деталь, которая может ослабить давление на малый бизнес. Теперь за одно правонарушение юрлица из сегмента МСБ можно наказать либо его самого, либо его сотрудников — то есть если наказание несет руководитель или наемный работник, в отношении самой компании санкции уже не применяются. «Все-таки это либерализация в части применения мер ответственности за неправомерное поведение, а не в плане финансовой поддержки, — подчеркивает Наталья Киприянова. — Однако хотелось бы в таком случае увидеть четкие условия, при которых в одной ситуации привлекается юридическое лицо, а в другой — его должностное лицо».

Также в законопроекте есть предложение ввести правило, согласно которому выносить решение об административной ответственности бизнеса по материалам должен не тот сотрудник, который проводил проверку, — чтобы исключить конфликт интересов.

К чему приведет принятие указанных поправок, которое может произойти уже 1 января? Прежде всего, по мнению Натальи Киприяновой, они еще больше повысят значимость Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — единственного на текущий момент инструмента, подтверждающего отнесение компаний к малому и среднему предпринимательству. В то время как еще год назад многие представители МСБ вообще этим реестром не интересовались — даже несмотря на льготы и квоты, в частности, в области госзакупок. Ситуация изменилась только тогда, когда вопросы поддержки со стороны государства (от субсидий и льготных кредитов до налоговых каникул и пониженных пенсионных и страховых взносов) не стали вопросом жизни и смерти компаний и целых отраслей.

Тем не менее, эксперты считают, что во всех этих предложениях можно найти объясняющий контекст, раскрывающий тему «кому это выгодно». И что само государство в накладе точно не останется. Так, Елизавета Разина полагает, что разделение ответственности между компанией и должностным лицом поможет снизить мотивацию «бросить» компанию — и дополнительным стимулом станет снижение штрафов: «Так обычно бывает при значительном размере санкции и недостаточности активов у предприятия. Если штрафы не несут значительной нагрузки, их будет проще оплатить, чем наращивать долг, особенно с учетом возможных арестов и прочих «касаний» контролирующих органов».

Наталья Киприянова отметила, что ту же самую цель несет и идея увеличить количество составов правонарушений, по которым применяется 50%-ная скидка на уплату штрафа. «Это связано больше не с либерализацией в целом, а с повышением собираемости штрафов и сокращением издержек государства на их собираемость. Этот инструмент уже доказал свою эффективность в других областях».

Может ли принятие рассматриваемого законопроекта стать поводом для злоупотреблений? По мнению Елизаветы Разиной, примеры того, что бизнес станет умышленно «подставлять» под санкции малые предприятия, могут появиться, но повсеместным это явление, скорее всего, не станет. «Однако следует отметить, что подобные изменения могут привести к тому, что юридическим лицам будет более выгодно быть субъектами малого предпринимательства. Это может усилить и так существующую на данный момент тенденцию к дроблению, — добавляет Екатерина Сухинина. — Дробление бизнеса происходит тогда, когда один крупный бизнес намеренно разделяется на несколько малых для оптимизации штрафной, налоговой нагрузки или получения льгот».

Так или иначе, проект поправок пока еще далек от завершения, и чтобы сделать какие-то окончательные выводы о его влиянии на бизнес, нужно как минимум увидеть итоговую редакцию проекта — к такому выводу пришли юристы. И нельзя гарантировать, что итоговый проект будет радикально отличаться от того, который сейчас обсуждается, — такие примеры тоже есть.

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