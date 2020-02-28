28 февраля — последний день, когда можно купить обувь без цифровой метки. С 1 марта вся продающаяся на территории России должна быть промаркирована, хотя продавцы до последнего надеялись на то, что этот срок сдвинется. Что нужно делать и как справиться в сжатые сроки, разбирался «Континент Сибирь».

То, что рано или поздно этот день настанет, стало ясно далеко не вчера. Создание национальной системы цифровой маркировки товаров президент России Владимир Путин одобрил еще в конце 2017 года. Но еще до этого продавцы стали чипировать меховые изделия, что должно было, по их замыслу, очистить прилавки от контрафакта.

Согласно решению правительства, до 2024 года каждый товар, продаваемый на территории России — неважно, отечественного он производства или нет, — должен иметь свой уникальный код, с помощью которого покупатель в специальном приложении может проверить весь его «жизненный путь». Как и в случае с онлайн-кассами, система должна внедряться поэтапно — и 1 марта наступает очередь обуви. И именно этот этап, по мнению экспертов, может стать самым «горячим», хотя бы в силу того, что он вводится одномоментно. Для сравнения: табачные изделия будут маркироваться в два этапа (производители и продавцы — с июля 2019 года, логисты и оптовики — годом позже), как и лекарства. Обувь же планируют «пометить» сразу и всю. Хотя рынок, по мнению его участников, к этому пока не готов.

«В большей степени готовы крупные производители, поставщики и розничные сети, у которых высокий уровень автоматизации, — комментирует сложившуюся ситуацию директор производственной компании «Обувь России» Сергей Юнг. — Некоторые из них участвовали в эксперименте по маркировке, который стартовал в 2018 году, как, например, наша компания. Это позволило нам на ранних этапах выявить возможные проблемы и найти пути их решения, при необходимости изменить и адаптировать бизнес-процессы, например, частично поменять логистические процессы. Тем не менее сейчас остается ряд вопросов, с которыми работаем, так как значительного оборота между участниками рынка еще не осуществляется, и много вопросов может возникнуть при масштабировании проекта. На обувном рынке большая доля приходится на мелких и средних игроков. Поэтому в целом 60–70% рынка не готовы или не в полной мере готовы к маркировке».

Основная проблема, по его мнению, это недостаток информации о том, как подготовиться к работе в новых условиях и что изменится на всех этапах движения продукции, не хватает коробочных проверенных решений по внедрению. Кроме того, не все проблемы чисто технического характера удалось решить к наступлению дедлайна. Также все еще не решен ряд технических вопросов со стороны единого оператора маркировки, поставщиков программ для автоматизации бухгалтерского учета.

В начале 2020 года участники рынка неоднократно предлагали перенести сроки на полгода, до 1 сентября, и уже в феврале федеральный Минпромторг сообщил, что это возможно. По словам заместителя министра, готовится проект постановления, который сдвинет сроки запрета на торговлю немаркированной обувью до 1 июля. Шансы на его принятие, по мнению участников рынка, были, тем более, что уже существовал прецедент — в конце 2019 года маркировку некоторых лекарств фактически в последний момент перенесли на полгода, до июля 2020 года. Однако постановление по обуви на данный момент так и не вышло. Единственным послаблением стало то, что за обувь, заказанную до 1 марта, но поступившую на склад до 1 апреля без маркировки, штрафовать продавцов никто не будет. Но выставить ее на прилавок без метки уже нельзя.

«Прятать голову в песок бессмысленно. Маркировка в любом случае коснется всех — а если начать готовиться к ней сейчас, можно настроить все процессы безболезненно, подобрать оптимальное решение и обойтись без предупреждений и штрафов», — прокомментировала директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «Атол» Юлия Русинова.

Основным доводом «Центра развития перспективных технологий», разрабатывающего и производящего электронные метки, стало то, что продавцы и изготовители обуви с октября 2019 года (когда маркировка заработала в «добровольном» режиме) заказали в разы больше меток, чем ожидали они сами. Что, по их мнению, свидетельствует о значительной «серости» обувного рынка. «Мы принимаем участие во внедрении маркировки начиная с экспериментов и часто слышим жалобы на то, изменение системы работы «навредит налаженным системам», а на практике то, как устроена отрасль сейчас – быть не должно. — комментирует Юлия Русинова. — И как раз маркировка должна «обелить» все процессы. При должном уровне контроля как со стороны потребителей, так и со стороны контролирующих органов, Роспотребнадзора в частности и уйдут с рынка те, кто делал это нелегально».

Сами обувщики с этим не согласны — как и с тем, что количество заказанных кодов соответствует реальному объему продаваемого товара. «То, что меток заказали в разы больше, не означает, что мы готовы, причин этому много, — возражает Сергей Юнг. — Во-первых, производителям и ретейлерам нужно было получить коды на остатки товаров, а это сложившиеся запасы за два-три сезона, что составляет достаточно большой объем, плюс многие заказали «про запас», ввиду рисков порчи, утраты кодов. Кроме того, у производителей и ретейлеров есть производственная программа на год или более длительный период, поэтому они запрашивают коды маркировки с запасом на будущее по перспективным программам».

Юлия Русинова согласилась с тем, что продавцы и производители закупаются кодами про запас. «Да, их сейчас заказывают впрок, поскольку они бесплатные и потом их можно списать. Кроме того, большинство крупных и средних игроков рынка уже заказывают коды маркировки и наносят их на свой товар».

Помимо нехватки времени, продавцы жалуются на техническое несовершенство системы «Чистый знак» «Некоторые технические вопросы до сих пор не решены, — продолжает Сергей Юнг. — Достаточно часто происходят сбои в работе системы, длительные сроки ожидания откликов на вопросы. Необходима полная адаптация бухгалтерских программ и системы «Честный знак» для автоматизации работы с массивами данных, важно исключить ручное управление и риски ошибок. Например, «1С» только на прошлой неделе выпустила серийное обновление, которое касается маркировки, — нужно время на его изучение, тестирование и так далее. Поэтому перед ЦРПТ стоит непростая задача, решение которой требует дополнительного времени».

«Безусловно, система активно развивается и наращивает новый функционал, новые возможности под различные бизнес-процессы — отвечает Юлия Русинова. — В любой технической системе могут производить сбои, и никто от этого не застрахован. Но система живет и развивается, работает».

Наконец, самый главный вопрос: кто за все это заплатит? По мнению участников рынка, нагрузка возрастет сразу на всех, поскольку сама идея маркировки товаров подразумевает отслеживание его пути на всех этапах — от схода с конвейера до реализации конечному покупателю. Сергей Юнг считает, что проще всего это нововведение воспримут те, кто затрагивает рынок минимально — например, покупает обувь у поставщика внутри России и сразу продает, а с заграницей не работает. «У них будет меньше итераций с кодами, поскольку они будут получать уже промаркированный товар, им нужно будет зафиксировать переход товара на склад и потом отразить в системе продажу покупателю — и все».

По мнению Юлии Русиновой, ожидать роста цен из-за маркировки не стоит: «Стоимость одного кода маркировки – 50 копеек без НДС, для остатков обуви коды маркировки ретейл получает бесплатно. Гораздо сильнее на цену обуви влияют такие факторы, как инфляция, транспортные услуги, налоги и так далее».

Единственная обувь, которую не нужно будет маркировать с завтрашнего дня, — это выставочные образцы, обувь из Duty Free, а также изделия на экспорт, но только в том случае, если она продается иностранному дилеру напрямую, без посредников-оптовиков.

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