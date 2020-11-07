Омский минздрав возглавил главврач больницы, в которой лечили Навального

Губернатор Омской области Александр Бурков утвердил на должность министра здравоохранения региона Александра Мураховского, главного врача горбольницы имени Кабанова, в которой проходил лечение оппозиционный политик Алексей Навальный.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, кандидатура Александра Мураховского была согласована с федеральным минздравом. Александр Мураховский начал работать в медицине с 1995 года врачом эндоскопического отделения Диагностического центра, позднее занимал руководящие должности в городских учреждениях здравоохранения, возглавил больницу скорой медицинской помощи и горбольницу имени Кабанова.

В больнице имени Кабанова в конце августа проходил лечение экстренно снятый с борта самолета Алексей Навальный. Позднее штаб Навального заявил, что Мураховский удерживал политика в больнице силой и даже провели в отношении врача собственное расследование. «Главврача Омской больницы, организовавшего фальсификацию моего диагноза, наградили — сделали министром здравоохранения Омской области. Вызвали в Москву, где федеральный министр Мурашко торжественно возблагодарил. Все понятно. Путинский социальный лифт: врешь, мошенничаешь, готов на служебный подлог, чтобы угодить начальству — получишь повышение», отреагировал на назначение Мураховского Алексей Навальный на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, должность главы омского минздрава стала вакантной после увольнения Ирины Солдатовой. Кадровому решению предшествовало резонансное ЧП. Поздно вечером к зданию омского минздрава подъехали три машины скорой помощи, в которых находились пациенты в тяжелом состоянии. Чтобы привлечь внимание чиновников, работники скорой помощи включили сигнализации машин. Вышедшим чиновникам врачи пояснили, что не могут передать пациентов в больницы, поскольку те отказываются их принимать. Позднее Александр Бурков назвал произошедшее инцидентом «за гранью человеческого понимания».

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