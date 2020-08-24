Замглавврача омской больницы, где лечили Навального, рассказал об угрозах в свой адрес

Заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко рассказал журналистам в ходе пресс-брифинга 24 августа, что получал угрозы от неких лиц, когда в медучреждении находился оппозиционный политик Алексей Навальный.

Как рассказал врач, он получил «несколько десятков угроз физического характера». По его словам, угрозы поступали не только самому медику, но также его семье и детям. При этом он подчеркнул, что на лечение оппозиционера эти действия не повлияли.

«Бог судья этим людям. Мы лечили человека. Он был в этом невиновен», — сказал Анатолий Калиниченко.

В то же время, главный врач больницы Александр Мураховский уверяет, что не сталкивался с угрозами. Однако он отметил, что слов благодарности от родственников Алексея Навального омские доктора так и не услышали. Врач рассказал, что несколько раз общался лично с супругой политика Юлией, но «спасибо» та ему ни разу не сказала.

Ранее Александр Мураховский отмечал, что омские врачи отрабатывают пять версий диагнозов, однако не разгласил их. Вместе с тем, было отмечено, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не были выявлены, однако в моче пациента был обнаружен алкоголь и кофеин.

Напомним, самолёт с Алексеем Навальным, который летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске 20 августа – оппозиционеру стало плохо на борту самолёта. Впавшего в кому политика госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Как утверждает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, его могли отравить. В настоящее время Алексей Навальный проходит лечение в Германии в клинике Charité.

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