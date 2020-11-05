Омский министр здравоохранения отправлена в отставку

Губернатор Омской области Александр Бурков после резонансных инцидентов, связанных с качеством медпомощи и ассортиментом аптек в период пандемии, подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения Ирины Солдатовой.

Свое решение губернатор Омской области назвал «взвешенным», принятым по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором РФ инцидента, который произошёл 27 октября в Омске.

Напомним, поздно вечером к зданию омского минздрава подъехали три машины скорой помощи, в которых находились пациенты в тяжелом состоянии. Чтобы привлечь внимание чиновников, работники скорой помощи включили сигнализации машин. Вышедшим чиновникам врачи пояснили, что не могут передать пациентов в больницы, поскольку те отказываются их принимать. Позднее Александр Бурков назвал произошедшее инцидентом «за гранью человеческого понимания». «Наша главная задача — делать всё, чтобы такие инциденты не повторялись больше», — пояснил причины отставки главы регионального минздрава Александр Бурков.

Накануне принятого кадрового решения Ирина Солдатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором попросила жителей региона, ранее заявивших о проблемах с медпомощью и лекарствами, «не подливать масла в огонь и устраивать провокации».

Бывший заместитель главы минздрава Московской области Ирина Солдатова возглавила омское министерство в апреле текущего года, после того, как губернатор уволил прежнего главу министерства по результатам борьбы с первой волной коронавируса. Кто в итоге возглавит министерство после отставки второго министра за год, пока неизвестно.

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