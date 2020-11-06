Чиновник кемеровского минздрава уволен за недостаток кислорода в больницах

Специалист министерства здравоохранения Кемеровской области, отвечавший за материально-техническое снабжение медучреждений, Андрей Сагитов, уволен в пятницу за неподготовленность «ковидных» больниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 6 ноября.

Как говорится в сообщении, Сагитов отстранён от должности за несвоевременную подготовку оборудования медорганизаций для обеспечения пациентов кислородом.

«В нынешней ситуации, когда система здравоохранения региона работает на пределе возможностей, и все силы направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, недопустимо халатное отношение к работе. Население не должно испытывать недостатка необходимых медицинских средств, когда от этого зависят жизни пациентов», — цитирует пресс-служба правительства региона заместителя губернатора Алексея Цигельника.

По оперативным данным на 6 ноября, за последние сутки в Кузбассе коронавирусом заболело 198 человек (всего 16 610), выздоровело 167 пациентов (всего 11 989), умерло 6 человек (всего 263).

Ранее сообщалось о том, что после инцидентов, связанных с недостаточным оказанием медицинской помощи больным в разгар эпидемии коронавируса, в отставку отправлена министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

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