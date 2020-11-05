Умерла директор новосибирского медколледжа Светлана Домахина

Директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина скончалась 4 ноября. Причины смерти не сообщаются.

О смерти Светланы Домахиной сообщили в Новосибирской областной ассоциации врачей.

«Сегодня, 4 ноября, безвременно ушла из жизни всеми глубокоуважаемая директор Новосибирского медицинского колледжа Домахина Светлана Владимировна», — говорится в сообщении.

Светлана Домахина руководила Новосибирским медицинским колледжем с 2004 года. В 2020 году она баллотировалась в Законодательное собрание региона от «Единой России» на округе №21. По итогам праймериз в июле она заняла третье место, набрав 9 голосов.

В Новосибирской областной ассоциации врачей также сообщили, что официально от коронавирусной инфекции в регионе погибли 17 врачей. 11 из них заразились на работе. К концу октября в Новосибирской области заболели более 1500 медицинских работников.

Напомним, в октябре скончался главный врач Новосибирской областной туберкулёзной больницы Михаил Евсин.

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