Умер бывший вице-губернатор Томской области

В Томской области умер бывший заместитель губернатора, курировавший в администрации региона вопросы безопасности, Вячеслав Семенченко. Ему было 60 лет.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Томской области 24 августа, Вячеслав Семенченко скончался накануне в Областной клинической больнице. О причинах смерти не сообщается.

Вячеслав Семенченко родился 23 сентября 1961 года. Окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение», после чего служил в органах военной прокуратуры. С 1991 по 2009 год занимал должность военного прокурора Томского гарнизона.

В 2009 году Вячеслав Семенченко был назначен начальником управления кадров Главной военной прокуратуры, в 2012 году – заместителем губернатора Томской области по вопросам безопасности. Последнюю должность он покинул в 2015 году в связи с состоянием здоровья. После этого Семенченко возглавлял институт военного образования Томского государственного университета.

В 2010 году Вячеславу Семенченко указом президента РФ присвоено звание генерал-майора юстиции.

Ранее сообщалось о том, что в Омской области назначен новый министр энергетики и ЖКХ.