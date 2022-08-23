В Омской области назначен новый министр энергетики и ЖКХ

Глава Омской области Александр Бурков назначил нового министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства вместо отправленного накануне в отставку Антона Гаака. Полномочия нового руководителя начинаются с 24 августа.

Новым главой ведомства назначен Владимир Шнипко. О соответствующем распоряжении губернатора сообщило правительство Омской области во вторник.

Владимир Шнипко родился в 1990 году. Окончил магистратуру Омского государственного технического университета по специальности «Теплоэнергетики и теплотехника». В сфере ЖКХ он проработал 10 лет. Шнипко трудился в подразделениях администрации Омска, занимающихся надзором за теплоэнергетическим оборудованием, где в том числе занимал должность главного специалиста по вопросам теплоснабжения.

В 2017-2018 годах Владимир Шнипко был начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского административного округа города, с 2018 по 2022 год занимал должность заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Омска. В марте 2022 года назначен руководителем муниципального предприятия «Тепловая компания».

Напомним, накануне губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение об отставке министра энергетики и ЖКХ Антона Гаака. Такое решение глава региона принял в связи с системными недостатками в работе ведомства. На увольнение чиновника также повлиял факт частичного обрушения жилого дома, произошедшего 12 августа в областном центре.