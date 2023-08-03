В четверг 3 августа суд в Томске вынес решение о смягчении меры пресечения бывшему заму томского губернатора Евгению Паршуто, находящемуся под следствием по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Информацию об этом распространил ТАСС.

Бывший вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто сегодняшним решением Ленинского райсуда Томска переведен из СИЗО под домашний арест до 20 ноября.

Бывшего чиновника, о чьем задержании стало известно в октябре 2022 года, подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями).

Напомним, при строительстве школы в с. Корнилово Томской области нанятая муниципальными властями контролирующая организация обнаружила множественные нарушения в работе застройщика и выдала предписания на их устранение, но их проигнорировали. Выполненные работы не соответствовали нормативным требованиям и проектной документации, а техническое состояние конструкций здания угрожало безопасности.

По данным следствия, экс-замгубернатора с использованием своего служебного положения дал незаконные распоряжения о игнорировании результатов проверки, проведенной ООО «Строительная лаборатория», а также поручил расторгнуть муниципальный контракт с компанией. Далее он распорядился принять и оплатить работы по постройке вышеупомянутой школы, несмотря на выявленные недостатки объекта. Выплаченную тогда застройщику сумму в 14 миллионов рублей следователи оценили как материальный ущерб муниципальному образованию.

Евгений Паршуто уволился из областной администрации в мае 2022 года. Тогда же правительство региона покинул ещё один бывший вице-губернатор Юрий Гурдин, ныне проходящий по уголовным делам об организации растраты и использовании подложных документов. Уход чиновников последовал за отставкой экс-главы Томской области Сергея Жвачкина.