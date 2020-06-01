«Континент Сибирь» публикует список лидеров предварительного голосования «Единой России» перед выборами в Законодательное собрание Новосибирской области.
38 мандатов в региональном парламенте разыгрываются по списку, еще 38 – по одномандатным округам. По регламенту ЕР лидеры праймериз могут сами выбирать, кто будет баллотироваться по округу, кто – возглавит территориальную группу по списку. По факту – решение за партийным руководством.
ТЕРРИТОРИЯ № 1
Первый вице-спикер Заксобрания Андрей ПАНФЁРОВ – 3574 голоса
Действующий депутат ЗС Виктор КУШНИР – 2471 голос
Владимир ШНАЙДЕР – 1186 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 2
Действующий депутат ЗС Игорь УМЕРБАЕВ — 2697голосов
Действующий депутат ЗС Сергей ТИТКОВ – 1289 голосов
Александр ТУРЛАКОВ – 541 голос
ТЕРРИТОРИЯ № 3
Сенатор от Новосибирской области Владимир ЛАПТЕВ – 2409 голосов
Юрий КОШКИН – 1417 голосов
Нелли ПАВЛОВА – 812 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 4
Олег ИВАНИНСКИЙ – 1842 голоса
Роман ЗИБНИЦКИЙ — — 1311 голосов
Денис СУДАРИКОВ – 1238 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 5
Действующий депутат ЗС Александр КУЛИНИЧ – 2912 голосов
Действующий депутат ЗС Александр ТЕРЕПА — 1670 голосов
Александр КОБЕЦ – 1575 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 6
Действующий депутат ЗС Василий ИВАКОВ — 3791 голос
Действующий депутат ЗС Денис СУББОТИН – 2676 голосов
Егор КИН – 1739 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 7
Действующий депутат ЗС Олег ПОДОЙМА – 2270 голосов
Действующий депутат ЗС Анатолий ЖУКОВ — 1731 голос
Олег БУГАКОВ – 823 голоса
ТЕРРИТОРИЯ № 8
Действующий депутат ЗС Сергей ГАЙДУК – 2629 голосов
Действующий депутат ЗС Александр МОРОЗОВ – 2527 голосов
Александр ГОЛОВЧУН – 469 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 9
Действующий депутат ЗС Валерий ИЛЬЕНКО – 3764 голоса
Действующий депутат ЗС Александр ШПИКЕЛЬМАН – 3067 голосов
Владимир НЕСТЕРЕНКО – 977 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 10
Действующий депутат ЗС Валентин СИЧКАРЕВ – 2607 голосов
Действующий депутат ЗС Александр БАРСУКОВ – 1347 голосов
Галина НИКИТЁНОК – 399 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 11
Олег ЛАГОДА – 1504 голоса
Ильгиза ЛОТФУЛЛИНА – 1137 голосов
Павел КИВА – 742 голоса
ТЕРРИТОРИЯ № 12
Действующий депутат ЗС Ирина ДИДЕНКО – 909 голосов
Валерий БАДЬИН – 904 голоса
Вячеслав БЕСХЛЕБНЫЙ – 620 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 13
Спикер Заксобрания Андрей ШИМКИВ – 5851 голос
Действующий депутат ЗС Евгений ПОКРОВСКИЙ – 4194 голоса
Любовь ПОЛТАВСКАЯ – 815 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 14
Действующий депутат ЗС Иван МОРОЗ – 2829 голосов
Действующий депутат ЗС Майис МАМЕДОВ – 2352 голоса
Светлана ЛИТВИНОВА – 661 голос
ТЕРРИТОРИЯ № 15
Действующий депутат ЗС Елена ТЫРИНА – 2942 голоса
Действующий депутат ЗС Федор НИКОЛАЕВ – 2444 голоса
Виктор БУЦИН — 1091 голос
ТЕРРИТОРИЯ № 16
Действующий депутат ЗС Зоя РОДИНА – 939 голосов
Евгений ШЕСТЕРНИН – 662 голоса
Борис АРУТЮНОВ — 289 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 17
Действующий депутат ЗС Игорь ГРИШУНИН – 1707 голосов
Юрий ПОХИЛ – 1037 голосов
Николай КРАСНИКОВ – 473 голоса
ТЕРРИТОРИЯ № 18
Анатолий ЮДАНОВ – 2235 голосов
Действующий депутат ЗС Глеб ПОПОВЦЕВ – 1064 голоса
Сергей КУЗНЕЦОВ – 664 голоса
ТЕРРИТОРИЯ № 19
Действующий депутат ЗС Николай МОЧАЛИН – 208 голосов
Игорь САЛОВ – 176 голосов
Екатерина МИТРЯШИНА – 89 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 20
Николай МАМУЛАТ – 322 голоса
Евгений МЕДВЕДЕВ – 221 голос
Яна ВОЛЧЕНКО – 166 голосов
Действующий депутат ЗС Олег МИРОШНИКОВ – 138 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 21
Екатерина КУФАРЕВА – 90 голосов
Владислав ЛЮМИН – 49 голосов
Светлана ДОМАХИНА – 9 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 22
Алексей РАССКАЗОВ – 187сголосов
Арман ОЗМАНЯН – 150 голосов
Олег ШЕСТАКОВ – 130 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 23
Татьяна БУРДИНА – 223 голоса
Павел ЧЕРНЫШЕВ – 221 голос
Ирина КОНСТАНТИНОВА – 193 голоса
ТЕРРИТОРИЯ № 24
Евгения ЩЕТИНКИНА — 330 голосов
Сергей СКРЫПНИК – 248 голосов
Павел ДОРОНИН – 133 голоса
ТЕРРИТОРИЯ № 25
Действующий депутат ЗС Иван СИДОРЕНКО – 455 голосов
Андрей КАЛИЧЕНКО – 300 голосов
Алексей КАЗАКОВ – 188 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 26
Действующий депутат ЗС Вениамин ПАК – 1049 голосов
Дмитрий АСАНЦЕВ – 952 голоса
Сергей ТРУБНИКОВ – 707 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 27
Действующий депутат ЗС Евгений ПОДГОРНЫЙ – 710 голосов
Александр БЕСТУЖЕВ – 651 голос
Александр ТАРАСОВ – 623 голоса
ТЕРРИТОРИЯ № 28
Действующий депутат ЗС Валерий ЧЕРВОВ — 914голосов
Юлия ШВЕЦ – 596 голосов
Сергей МОИСЕЕВ – 392 голоса
ТЕРРИТОРИЯ № 29
Действующий депутат ЗС Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ – 387 голосов
Кирилл ПОКРОВСКИЙ – 179 голосов
Валерий ЧЕРНЫХ – 23 голоса
ТЕРРИТОРИЯ № 30
Владимир ЯРОХНО – 378 голосов
Сергей САЛИШЕВ – 190 голосов
Действующий депутат ЗС Олег СМЕТАНИН – 179 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 31
Николай ТЯМИН – 597 голосов
Дмитрий ЧЕРВОВ – 366 голосов
Дмитрий КАВА – 188 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 32
Евгений ЯКОВЕНКО – 180 голосов
Действующий депутат ЗС Алексей АЛЕКСАНДРОВ – 137 голосов
Александр ДМИТРИЕВ – 90 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 33
Игорь ТИТАРЕНКО – 289 голосов
Василий НОСКОВ – 165 голосов
Игорь ОНИЩЕНКО – 97 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 34
Действующий депутат ЗС Сергей КОНЬКО – 863 голоса
Алексей ЩЕЛКИН – 183 голоса
Андрей КУМОВ – 67 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 35
Сенатор от Новосибирской области Владимир ГОРОДЕЦКИЙ – 752 голоса
Действующий депутат ЗС Александр КОЗЛОВ – 306 голосов
Евгений ПАНФЁРОВ – 159 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 36
Владислав ПЛОТНИКОВ – 776 голосов
Действующий депутат ЗС Алексей АНДРЕЕВ – 684 голоса
Ирина ПУТИНЦЕВА – 75 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 37
Вячеслав НАБИВИЧ – 132 голоса
Действующий депутат ЗС Николай ПОХИЛЕНКО – 110 голосов
Анна НЕЗБУДЕЙ — 48 голосов
ТЕРРИТОРИЯ № 38
Сергей БОНДАРЕНКО — 377 голосов
Лариса СУХАРЕВА — 307 голосов
Галина БЕЛОБОРОДОВА
Список победителей праймериз по округам в Совет депутатов Новосибирска можно прочитать здесь