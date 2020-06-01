Итоги праймериз по отбору кандидатов ЕР на выборы в Заксобрание Новосибирской области

Елена Аникина
 
Фото Михаила Перикова

«Континент Сибирь» публикует список лидеров предварительного голосования «Единой России» перед выборами в Законодательное собрание Новосибирской области.

38 мандатов в региональном парламенте разыгрываются по списку, еще 38 – по одномандатным округам. По регламенту ЕР лидеры праймериз могут сами выбирать, кто будет баллотироваться по округу, кто – возглавит территориальную группу по списку. По факту – решение за партийным руководством.

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ № 1

Первый вице-спикер Заксобрания Андрей ПАНФЁРОВ – 3574 голоса

Действующий депутат ЗС Виктор КУШНИР – 2471 голос

Владимир ШНАЙДЕР1186 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 2

Действующий депутат ЗС Игорь УМЕРБАЕВ — 2697голосов

Действующий депутат ЗС Сергей ТИТКОВ – 1289 голосов

Александр ТУРЛАКОВ541 голос

ТЕРРИТОРИЯ № 3

Сенатор от Новосибирской области Владимир ЛАПТЕВ – 2409 голосов

Юрий КОШКИН – 1417 голосов

Нелли ПАВЛОВА – 812 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 4

Олег ИВАНИНСКИЙ – 1842 голоса

Роман ЗИБНИЦКИЙ — — 1311 голосов

Денис СУДАРИКОВ – 1238 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 5

Действующий депутат ЗС Александр КУЛИНИЧ – 2912 голосов

Действующий депутат ЗС Александр ТЕРЕПА  — 1670 голосов

Александр КОБЕЦ – 1575 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 6

Действующий депутат ЗС Василий ИВАКОВ —  3791 голос

Действующий депутат ЗС Денис СУББОТИН – 2676 голосов

Егор КИН – 1739 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 7

Действующий депутат ЗС Олег ПОДОЙМА – 2270 голосов

Действующий депутат ЗС Анатолий ЖУКОВ —  1731 голос

Олег БУГАКОВ – 823 голоса

ТЕРРИТОРИЯ № 8

Действующий депутат ЗС Сергей ГАЙДУК – 2629 голосов

Действующий депутат ЗС Александр МОРОЗОВ – 2527 голосов

Александр ГОЛОВЧУН – 469 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 9

Действующий депутат ЗС Валерий ИЛЬЕНКО – 3764 голоса

Действующий депутат ЗС Александр ШПИКЕЛЬМАН – 3067 голосов

Владимир НЕСТЕРЕНКО – 977 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 10

Действующий депутат ЗС Валентин СИЧКАРЕВ – 2607 голосов

Действующий депутат ЗС Александр БАРСУКОВ – 1347 голосов

Галина НИКИТЁНОК – 399 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 11

Олег ЛАГОДА – 1504 голоса

Ильгиза ЛОТФУЛЛИНА – 1137 голосов

Павел КИВА – 742 голоса

ТЕРРИТОРИЯ № 12

Действующий депутат ЗС Ирина ДИДЕНКО – 909 голосов

Валерий БАДЬИН – 904 голоса

Вячеслав БЕСХЛЕБНЫЙ – 620 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 13

Спикер Заксобрания Андрей ШИМКИВ – 5851 голос

Действующий депутат ЗС Евгений ПОКРОВСКИЙ – 4194 голоса

Любовь ПОЛТАВСКАЯ – 815 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 14

Действующий депутат ЗС Иван МОРОЗ – 2829 голосов

Действующий депутат ЗС Майис МАМЕДОВ – 2352 голоса

Светлана ЛИТВИНОВА – 661 голос

ТЕРРИТОРИЯ № 15

Действующий депутат ЗС Елена ТЫРИНА – 2942 голоса

Действующий депутат ЗС Федор НИКОЛАЕВ – 2444 голоса

Виктор БУЦИН — 1091 голос

ТЕРРИТОРИЯ № 16

Действующий депутат ЗС Зоя РОДИНА – 939 голосов

Евгений ШЕСТЕРНИН – 662 голоса

Борис АРУТЮНОВ — 289 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 17

Действующий депутат ЗС Игорь ГРИШУНИН – 1707 голосов

Юрий ПОХИЛ – 1037 голосов

Николай КРАСНИКОВ – 473 голоса

ТЕРРИТОРИЯ № 18 

Анатолий ЮДАНОВ – 2235 голосов

Действующий депутат ЗС Глеб ПОПОВЦЕВ – 1064 голоса

Сергей КУЗНЕЦОВ – 664 голоса

ТЕРРИТОРИЯ № 19

Действующий депутат ЗС Николай МОЧАЛИН – 208 голосов

Игорь САЛОВ – 176 голосов

Екатерина МИТРЯШИНА – 89 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 20

Николай МАМУЛАТ – 322 голоса

Евгений МЕДВЕДЕВ – 221 голос

Яна ВОЛЧЕНКО – 166 голосов

Действующий депутат ЗС Олег МИРОШНИКОВ – 138 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 21

Екатерина КУФАРЕВА – 90 голосов

Владислав ЛЮМИН – 49 голосов

Светлана ДОМАХИНА – 9 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 22

Алексей РАССКАЗОВ – 187сголосов

Арман ОЗМАНЯН – 150 голосов

Олег ШЕСТАКОВ – 130 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 23

Татьяна БУРДИНА – 223 голоса

Павел ЧЕРНЫШЕВ – 221 голос

Ирина КОНСТАНТИНОВА – 193 голоса

ТЕРРИТОРИЯ № 24

Евгения ЩЕТИНКИНА —  330 голосов

Сергей СКРЫПНИК – 248 голосов

Павел ДОРОНИН – 133 голоса

ТЕРРИТОРИЯ № 25

Действующий депутат ЗС Иван СИДОРЕНКО – 455 голосов

Андрей КАЛИЧЕНКО – 300 голосов

Алексей КАЗАКОВ – 188 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 26

Действующий депутат ЗС Вениамин ПАК – 1049 голосов

Дмитрий АСАНЦЕВ – 952 голоса

Сергей ТРУБНИКОВ – 707 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 27

Действующий депутат ЗС Евгений ПОДГОРНЫЙ – 710 голосов

Александр БЕСТУЖЕВ – 651 голос

Александр ТАРАСОВ – 623 голоса

ТЕРРИТОРИЯ № 28

Действующий депутат ЗС Валерий ЧЕРВОВ — 914голосов

Юлия ШВЕЦ – 596 голосов

Сергей МОИСЕЕВ – 392 голоса

ТЕРРИТОРИЯ № 29

Действующий депутат ЗС Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ – 387 голосов

Кирилл ПОКРОВСКИЙ – 179 голосов

Валерий ЧЕРНЫХ – 23 голоса

ТЕРРИТОРИЯ № 30

Владимир ЯРОХНО – 378 голосов

Сергей САЛИШЕВ – 190 голосов

Действующий депутат ЗС Олег СМЕТАНИН – 179 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 31

Николай ТЯМИН – 597 голосов

Дмитрий ЧЕРВОВ – 366 голосов

Дмитрий КАВА – 188 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 32

Евгений ЯКОВЕНКО – 180 голосов

Действующий депутат ЗС Алексей АЛЕКСАНДРОВ – 137 голосов

Александр ДМИТРИЕВ – 90 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 33

Игорь ТИТАРЕНКО – 289 голосов

Василий НОСКОВ – 165 голосов

Игорь ОНИЩЕНКО – 97 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 34

Действующий депутат ЗС Сергей КОНЬКО – 863 голоса

Алексей ЩЕЛКИН – 183 голоса

Андрей КУМОВ – 67 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 35

Сенатор от Новосибирской области Владимир ГОРОДЕЦКИЙ – 752 голоса

Действующий депутат ЗС Александр КОЗЛОВ – 306 голосов

Евгений ПАНФЁРОВ – 159 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 36

Владислав ПЛОТНИКОВ – 776 голосов

Действующий депутат ЗС Алексей АНДРЕЕВ – 684 голоса

Ирина ПУТИНЦЕВА – 75 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 37

Вячеслав НАБИВИЧ – 132 голоса

Действующий депутат ЗС Николай ПОХИЛЕНКО – 110 голосов

Анна НЕЗБУДЕЙ —  48 голосов

ТЕРРИТОРИЯ № 38

Сергей БОНДАРЕНКО —  377 голосов

Лариса СУХАРЕВА —  307 голосов

Галина БЕЛОБОРОДОВА

Список победителей праймериз по округам в Совет депутатов Новосибирска можно прочитать здесь

 

 

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