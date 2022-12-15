Умер генеральный директор новосибирского завода «Сиблитмаш»

В Новосибирске умер генеральный директор завода «Сиблитмаш» Анатолий Масалов. Руководитель предприятия скончался на 70-м году жизни 15 декабря.

Смерть Анатолия Масалова подтвердила «Континенту Сибирь» его дочь Лариса Шашукова, которая является директором ПАО «Сиблитмаш» по экономике и финансам.

По словам Ларисы Шашуковой, Анатолий Масалов скончался скоропостижно. Нового руководителя предприятия изберёт совет директоров, дата собрания пока неизвестна.

Анатолий Масалов возглавлял новосибирский завод «Сиблитмаш» с 1990 года. Трудовой путь на предприятии он начинал с должности фрезеровщика. Он также в разное время возглавлял на заводе технологическое бюро и механический цех, занимал должности председателя профкома, секретаря парткома и заместителя директора организации.

Гендиректор «Сиблитмаша» также был президентом Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), членом Совета научно-технической ассоциации литейщиков России и Координационного совета по промышленности при областной администрации, а также заместителем председателя Российской ассоциации литейщиков.

Анатолий Масалов получил образование в Новосибирском станкостроительном техникуме (1978 год), Новосибирском институте народного хозяйства (1983 год, экономический факультет, специальность «планирование промышленности»), а также Академии народного хозяйства при правительстве РФ («Школа Аганбегяна», 1999).

За деятельность по сохранению и развитию промышленного производства и участие в реализации социальных проектов Анатолий Масалов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и золотым Почётным знаком «Достояние Сибири». Он также является лауреатом премии правительства РФ и обладателем статуса «Надёжный партнёр».

Соболезнования близким Анатолия Масалова выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба муниципалитета.

«Действуя под девизом «Не выживать, а жить», молодой директор и его команда смогли остановить спад производства, укрепить свои позиции на машиностроительном рынке, начать наращивание производства. «Сиблитмаш» выстоял и занял достойное место в профильном сегменте экономики страны», — отметил мэр, вспоминая о заслугах Анатолия Масалова.

ПАО «Сиблитмаш» — российское машиностроительное предприятие, выпускающее литейные, формовочные и другие машины, а также оборудование для автоматизации литья под давлением.