Ушел из жизни председатель совета директоров новосибирского инструментального завода Геннадий Громов

24 декабря ушел из жизни председатель совета директоров новосибирского инструментального завода, заслуженный машиностроитель РФ Геннадий Громов. Ранее Громов занимал должность генерального директора предприятия, на этом посту в 2018 году его сменил сын Евгений.

Геннадий Громов принимал участие в бизнес-сообществах, в том числе являлся членом делового клуба руководителей «Содружество. Эффективность. Развитие», межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и других организаций.

Согласно rusprofile.ru, Геннадий Громов являлся учредителем компаний по производству горячей воды (котельные); аренде и управлению недвижимым имуществом; производству инструментов и оборудования. До июня 2021 года владел ЗАО «Жилкомплекс «Светлый», который перешел в собственность и управление Маргарите Громовой.

Напомним, что ранее стало известно, что сын мэра Новосибирска зарегистрировал компанию по продаже напитков.