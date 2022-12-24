Ушел из жизни председатель совета директоров новосибирского инструментального завода Геннадий Громов

Алёна Золотова
 
Ушел из жизни председатель совета директоров новосибирского инструментального завода Геннадий Громов
Фото с сайта ассоциации производителей «Станкоинструмент»

24 декабря ушел из жизни председатель совета директоров новосибирского инструментального завода, заслуженный машиностроитель РФ Геннадий Громов. Ранее Громов занимал должность генерального директора предприятия, на этом посту в 2018 году его сменил сын Евгений. 

Геннадий Громов принимал участие в бизнес-сообществах, в том числе являлся членом делового клуба руководителей «Содружество. Эффективность. Развитие», межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и других организаций.

Согласно rusprofile.ru, Геннадий Громов являлся учредителем компаний по производству горячей воды (котельные); аренде и управлению недвижимым имуществом; производству инструментов и оборудования. До июня 2021 года владел ЗАО «Жилкомплекс «Светлый», который перешел в собственность и управление Маргарите Громовой. 

Напомним, что ранее стало известно, что сын мэра Новосибирска зарегистрировал компанию по продаже напитков. 

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