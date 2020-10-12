Главврач областной туберкулёзной больницы умер в Новосибирске

В Новосибирске на 59-м году жизни скончался главный врач Новосибирской областной туберкулёзной больницы Михаил Евсин. Причина смерти не сообщается.

О смерти Михаила Евсина сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области 12 октября.

Михаил Евсин окончил Новосибирский медицинский институт по специальности «лечебно-профилактическое дело». Он обучался на кафедре военно-медицинского факультета при Томском медицинском институте. Имеет квалификацию военного врача, дополнительное образование по специальности «фтизиатрия», а также образование по специальности «экономика и управление на предприятии здравоохранения» Новосибирской государственной медакадемии.

С 1985 по 1994 год работал военным врачом. С 1990 года командовал учебно-медицинской ротой. Он также был начальником штаба медицинского батальона. С 1994 по 1997 год проходил службу в органах МВД в должности начальника медицинской части следственного изолятора №1 в Новосибирске.

На должность главного врача областной туберкулёзной больницы Михаил Евсин назначен в 1997 году.

«В кризисные 90-е годы Михаил Сергеевич зарекомендовал себя не только как умелый администратор, но и как творческий, коммуникабельный, думающий руководитель, сумевший сохранить кадровый состав, оценить обстановку в трудные для страны годы, выстроить правильную политику развития больницы, продумать постановку новых целей и задач и пути их достижения», — говорится на сайте регионального минздрава.

Михаил Евсин награжден почётными грамотами администрации Новосибирской области (2004 год), министерства здравоохранения и социального развития РФ (2007 год), губернатора Новосибирской области (2012 год), медалями «За вклад в развитие города Новосибирска» (2016 год), «За вклад в развитие Новосибирской области» (2017 год), а также «Отличник здравоохранения» (2017 год).

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