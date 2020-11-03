Осуждённый за обман дольщиков директор стройфирмы в Новосибирске вышел на свободу досрочно

Директор новосибирской строительной фирмы «Скимс» Сергей Карманов освобождён из колонии условно-досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда 3 ноября.

Как отмечают в суде, Сергей Карманов освобождён по ходатайству адвоката.

«Карманов С. освобождён условно досрочно от отбывания наказания на срок 1 год 4 месяца 24 дня», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Обвинительный приговор Карманову суд вынес в феврале. Директору стройфирмы назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч.3 ст. 159.4), причинение ущерба юридическим лицам с помощью обмана без признаков хищения (п. «б» ч.2 ст. 165), а также «отмывание» денег (п. «б» ч.4 ст.174.1).

С 2007 по 2014 год Карманов заключал инвестиционные договоры с гражданами и юридическими лицами от имени строительной фирмы, чтобы построить многоэтажные дома на улицах Декабристов и Сакко и Ванцетти. Он собрал деньги со 175 дольщиков на сумму около 500 млн руб., однако дома там и не возвёл.

Обвинительное заключение по этому делу для дальнейшего рассмотрения в суде прокуратура Новосибирской области вынесла ещё в октябре 2018 года. Тогда на имущество Карманова наложили арест на сумму 52 млн руб. На саму строительную компанию за хищение средств у дольщиков уголовное дело завели в мае 2019 года.

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