Октябрьским районным судом Новосибирска вынес обвинительный приговор учредителю ЗАО «Скимс» Сергею Карманову. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии общего режима.

Карманов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.4 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), п. «б» ч.2 ст. 165 (Причинение имущественного ущерба юридическим лицам путем обмана при отсутствии признаков хищения) и по п. «б» ч.4 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений, в особо крупных размерах).

По версии обвинения, с 2007 по 2014 годы руководитель строительной фирмы от имени организации заключал инвестиционные договоры с гражданами и юридическими лицами, чтобы построить многоэтажные жилые дома на улицах Декабристов и Сакко и Ванцетти в Новосибирске

Деньги с дольщиков были получены в полном объеме, однако дома ЗАО «Скимс» так и не достроил. Полученными средствами бизнесмен распорядился на свое усмотрение. Он причинил ущерб 175 потерпевшим на общую сумму порядка 500 миллионов рублей.

Ранее на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму 52 миллиона рублей.

«За гражданскими истцами признано право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков, — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. – Вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства».

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