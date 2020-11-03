Глава Республики Алтай заразился коронавирусом

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом, заболевание проходит бессимптомно.

О заболевании сообщил сам Олег Хорохордин в записанном видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной. При плановом тестировании был показан положительный результат. Заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное. В ближайшее время буду работать дистанционно», — рассказал глава республики. На сегодняшний день в Республике Алтай более 6 тыс. человек заразились COVID-19, вылечились – около 5,5 тыс.

Напомним, в начале октября коронавирусом заразился омский губернатор Александр Бурков, на днях объявивший о том, что он полностью выздоровел. Он также отмечал отсутствие симптомов болезни и хорошее самочувствие. 21 октября вместе с супругой самоизолировался заболевший глава Кузбасса Сергей Цивилев. Из симптомов он отмечал «повышенную температуру, легкий кашель, насморк». 27 октября с коронавирусом был госпитализирован губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В пресс-службе правительства Иркутской области уточнили, что состояние главы региона стабильно, однако он нуждается в круглосуточном наблюдении врачей.

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