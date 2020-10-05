Губернатор Омской области заразился коронавирусной инфекцией

Результат теста на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным у губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом сам глава региона сообщил в Instagram 5 октября.

Как рассказал Александр Бурков в соцсети, тест на коронавирус он прошёл перед подготовкой к рабочему мероприятию 4 октября.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал губернатор.

Глава региона сообщил, что в ближайшее время он будет работать дистанционно, а все запланированные мероприятия с его участием будут отложены. Губернатор призвал жителей соблюдать меры эпидемиологической безопасности и отметил, что строго следует рекомендациям врачей.

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Омской области, к вечеру 4 октября в регионе зарегистрировано 99 новых случаев заболевания, всего зафиксировано 11 410 случаев. Выздоровел 51 человек (всего 9 456), скончалось четыре человека (всего 316 человек).

Напомним, 28 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Несколькими днями ранее у него была выявлена коронавирусная инфекция.

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