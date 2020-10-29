Дважды арестованному бизнесмену Быкову предъявили обвинение в Красноярском крае

Следователи предъявили обвинение бизнесмену и экс-депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову, дважды арестованному в октябре по подозрению в организации убийств. Расследование инкриминируемых ему преступлений продолжается.

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило обвинение предпринимателю Анатолию Быкову в подстрекательстве к совершению убийства по найму (ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, преступный умысел у бизнесмена возник до 27 сентября 2004 года. На почве личной неприязни он задумал расправиться с 42-летним учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов.

«Реализуя задуманное, Быков в период времени с сентября по октябрь 2004 года, находясь на территории своего домовладения, расположенного в поселке Удачном города Красноярска, встретился со своим знакомым и предложил ему совершить убийство потерпевшего. Мужчина дал согласие на совершение преступления за 50 тысяч долларов США, а Быков выразил готовность заплатить оговоренную сумму», — сообщили в пресс-службе следственного комитета 28 октября.

Киллер стал выслеживать потерпевшего, и утром 18 января 2005 года выстрелил в него из пистолета ТТ как минимум четыре раза, что привело к смерти мужчины. Преступление произошло около спуска к гаражному массиву возле дома №66 по улице Ады Лебедевой в Красноярске.

После этого Анатолий Быков встретился со своим знакомым и отдал ему часть обещанных денег в сумме десять тысяч долларов.

Сотрудники регионального СК РФ продолжают собирать доказательства преступления и расследовать уголовное дело.

Напомним, 22 октября арестованного по подозрению в организации убийства Быкова отпустили под домашний арест. Под стражей бизнесмен находился с мая. Однако на следующий день он вновь был арестован – его заподозрили в другом аналогичном преступлении.

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