Красноярский бизнесмен Анатолий Быков отпущен под домашний арест

В четверг Красноярский краевой суд удовлетворил жалобу адвокатов Анатолия Быкова, отпустив бизнесмена из-под стражи под домашний арест.

Как сообщили в Красноярском краевом суде, при вынесении решения были учтены жалоба адвокатов Анатолия Быкова, а также мнение участников судебного процесса. «В судебном заседании адвокаты Быкова отметили, что следствие закончено, и их подзащитный не может на него никак повлиять», — пояснили в суде. Бизнесмену изменили меру пресечения на домашний арест по 6 декабря текущего года с запретом определенных действий. Анатолию Быкову запрещено выходить за пределы помещения по месту его регистрации – «предел применения домашнего ареста», общаться с кем-то кроме родственников и адвокатов, пользоваться интернетом и так далее.

Напомним, бывший депутат красноярского парламента и экс-совладелец КрАЗа Анатолий Быков был арестован в мае текущего года. Ему вменяют 17-ю и 102-ю статьи УК РСФСР – соучастие в преступлении и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору. По версии следствия, бизнесмен причастен к убийству в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По данным следствия, Анатолий Быков в тот период возглавлял преступную группировку, в которую входил Наумов. У Быкова с Наумовым произошел конфликт на почве распределения доходов группировки.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что за взрывом стоят Наумов и его приятель Войтенко. В итоге «авторитет» поручил их убить своему знакомому Владимиру Татаренкову. Сам Анатолий Быков позднее обвинил в своем задержании губернатора Красноярского края Александра Усса и начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.

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