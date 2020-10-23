Красноярский бизнесмен Быков вновь отправился под стражу из-под домашнего ареста

Центральный районный суд Красноярска вновь арестовал бизнесмена и экс-депутата регионального Заксобрания Анатолия Быкова, которого ранее взяли под стражу за убийство в 1994 году. Теперь Быкову инкриминируют аналогичное преступление, совершённое в 2005-м.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, бизнесмен арестован по ходатайству следователей. Его подозревают в организации убийства, совершённого в 2005 году.

«Суд постановил избрать Быкову меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 21 декабря 2020 года», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы.

Накануне по просьбе адвокатов и участников процесса Быков был опущен под домашний арест до 6 декабря. В суде обосновали это тем, что следствие завершилось, и на него подозреваемый повлиять не сможет.

Бывший совладелец КрАЗа и бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков был арестован в мае по подозрению в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, он входил в преступную группировку, с одним из участников которой, Александром Наумовым, у него произошёл конфликт на почве распределения доходов объединения.

Возле машины Анатолия Быкова произошёл взрыв, в организации которого бизнесмен заподозрил Александра Наумова. После этого Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову расправиться с Наумовым, а также с приятелем последнего Кириллом Войтенко.

По этому эпизоду Анатолию Быкову вменяют соучастие в преступлении и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершённое по предварительному сговору. Кроме того, в сентябре началась проверка по факту организации убийства вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, в котором подозревают Быкова.

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